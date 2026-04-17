Službenik suda pronevjerio više od 100.000 KM, predložen mu pritvor

Ognjen Matavulj
17.04.2026 12:51

Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Seadu Bublinu (32), službeniku Suda BiH osumnjičenom da je iz sudskog depoa ukrao više od 100.000 KM.

Bublin je osumnjičen za krivično djelo pronevjere u službi. Kako je saopštilo Tužilaštvo BiH pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, koji je uhapšen prilikom pokušaja izlaska iz BiH na graničnom prelazu Ivanica.

”Osumnjičenom se na teret stavlja da je kao referent - specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio pohranjen u depou Suda BiH”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Hapšenje Bublina usljedilo je nakon što je v.d. predsjednice Suda BiH protiv njega podnijela prijavu Tužilaštvu BiH, koje je odmah izdalo naredbu SIPA za lišenje slobode.

