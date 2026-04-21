Milinković: CIK korigovao tender za 8 miliona u toku otvorenog postupka

Ovo je prvi put u istoriji javnih nabavki da je posao dobila firma koja nije predala ponudu, rekao je član Uprave "Planet softa" Aleksandar Milinković, komentarišući da je CIK BiH posao javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima dodijelio firmi "Smartmatik".

Nestručnost CIK-a koji je korigovao tender za 8 miliona u toku otvorenog postupka. Ponuđač je samostalno bio Smartmatik d.o.o. Sarajevo, a posao je dobila grupa ponuđača, tj. konzorcijum, kaže Milinković.

On kaže da CIK ne zna kako da napravi zapisnik.

"CIK nije uvrstio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu u zapisnik o izboru ponuđača. Nisu naveli ni da su tražili obrazloženje", kaže Milinković.

Smartmatik nije u PDV sistemu, te će BiH morati platiti još 13 miliona KM PDV-a, kaže Milinković.

"Smartmatik je digao cijene da bi mogao podmirivati sve zainteresovane u procesu. Smartmatik je mejlom dostavio 220 stranica dopune ponude. Ako Kancelarija za razmatranje žalbi ovo dozvoli, imamo Divlji zapad u nabavkama", rekao je Milinković.