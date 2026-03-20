Logo
Large banner

Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум

Аутор:

АТВ

20.03.2026

14:29

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналда Трамп је предложио велики споразум САД и Бјелорусије, спремамо се за то, рекао је бјелоруски лидер Александар Лукашенко. Он је додао и да му је Трамп предложио да се састану на Флориди.

- Означили смо своје интересе и упутили Американцима одговарајуће приједлоге. Како сам информисан, приједлози се разматрају - рекао је Лукашенко додајући да ће споразум обухватити питања која су била на дневном реду бјелоруско-америчких преговора, преноси Белта.

Бјелорсуки лидер је указао америчкој страни, између осталог, да Русија и Кина нису само савезници, већ блиске земље.

- Изложио сам своје гледиште, приступ. И онда када су питали за Русију, Кину. Упозорио сам их да су то не само наши савезници него блиске државе. Желим да Американци то узму у обзир. Треба им признати – они то узимају у обзир - навео је он.

Лукашенко је додао да је на агенди поновног почетка рада америчке амбасаде у Минску, као и тема нуклеарних материјала, преноси Спутњик.

- Познато је да имамо доста нуклеарног материјала. Под контролом, као што је раније договорено. ИАЕА види где ми чувамо тај материјал. То је за њих важно и у погледу неширења нуклеарног наоружања - додао је бјелоруски предсједник.

Лукашенко се у четвртак у Минску састао са делегацијом САД на чијем је челу специјални изасланик Џон Коул. Он је, како је пренијела Белта, предложио да се размотре глобална и регионална питања, укључујући Украјину и Блиски исток.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Александар Лукашенко

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner