Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум

20.03.2026
Амерички предсједник Доналда Трамп је предложио велики споразум САД и Бјелорусије, спремамо се за то, рекао је бјелоруски лидер Александар Лукашенко. Он је додао и да му је Трамп предложио да се састану на Флориди.
- Означили смо своје интересе и упутили Американцима одговарајуће приједлоге. Како сам информисан, приједлози се разматрају - рекао је Лукашенко додајући да ће споразум обухватити питања која су била на дневном реду бјелоруско-америчких преговора, преноси Белта.
Бјелорсуки лидер је указао америчкој страни, између осталог, да Русија и Кина нису само савезници, већ блиске земље.
- Изложио сам своје гледиште, приступ. И онда када су питали за Русију, Кину. Упозорио сам их да су то не само наши савезници него блиске државе. Желим да Американци то узму у обзир. Треба им признати – они то узимају у обзир - навео је он.
Лукашенко је додао да је на агенди поновног почетка рада америчке амбасаде у Минску, као и тема нуклеарних материјала, преноси Спутњик.
- Познато је да имамо доста нуклеарног материјала. Под контролом, као што је раније договорено. ИАЕА види где ми чувамо тај материјал. То је за њих важно и у погледу неширења нуклеарног наоружања - додао је бјелоруски предсједник.
Лукашенко се у четвртак у Минску састао са делегацијом САД на чијем је челу специјални изасланик Џон Коул. Он је, како је пренијела Белта, предложио да се размотре глобална и регионална питања, укључујући Украјину и Блиски исток.
