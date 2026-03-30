Pacovi i miševi bježe zbog ove namirnice: Riješite ih se iz svog doma

Niko ne voli kad neželjeni posjetioci zavire u njegov vrt ili dom, a među njima su najuporniji i najprilagodljiviji glodari. Pacovi i miševi su izuzetno snalažljivi i mogu da pronađu put čak i do najsigurnijih kutaka, tražeći hranu, sklonište i mesto gdje će se gnijezditi. Srećom, postoje jednostavne i prirodne metode koje mogu pomoći da ih odvratite i zaštitite svoj prostor, bez upotrebe otrova ili skupih preparata.

Pacovi i miševi bježe iz dvorišta kada osete miris jedne začinske biljke, a proleće je idealno vrijeme za primenu ove metode. Sad je sezona razmnožavanja glodara, koji su gladni, nemirni i stalno traže sklonište, a kuće i dvorišta su idealno okruženje za njih.

Prema rečima stručnjaka Glena Pesketa, bijeli luk je prirodno i jeftino rješenje koje mnogi ignorišu. “Pacovi se uveliko oslanjaju na svoj njuh kako bi se orijentisali i pronašli hranu”, objasnio je i dodao:

“Snažni sumporni spojevi u belom luku preplavljuju njihova čula i potpuno ih dezorijentišu. Nadalje, glodari povezuju miris bijelog luka s otrovnim supstancama. Ovaj mehanizam ih prirodno odvraća od približavanja područjima gd‌je ga detektuju.”

Kako koristiti bijeli luk protiv glodara

Metoda je jednostavna i ne zahtjeva nikakvo posebno znanje. Postavite čenove bijelog luka oko ulaznih tačaka u vaš dom i vrt. Obratite posebnu pažnju na podrume, garaže, kuhinje i tavane – omiljena mjesta za gnežđenje glodara. Stavite beli luk blizu pukotina, spoljašnjih vrata i bilo kojih otvora kroz koje bi pacovi mogli da se ušunjaju. Čak i najmanje pukotine im mogu omogućiti pristup, pa zato pažljivo proverite sve spoljašnje površine svog doma.

Bijeli luk nije jedini saveznik protiv glodara. Ulje bijelog luka, kajenski biber i jabukovo sirće d‌jeluju slično i mogu se koristiti komplementarno. Smanjenje nereda u vašem vrtu eliminiše omiljena skrovišta pacova.

Otpad od hrane je glavni faktor privlačenja. Kante za smeće držite čvrsto zatvorene i odmah očistite ako slučajno nešto prospete. Uredna okolina bez dostupnih izvora hrane značajno smanjuje rizik od zaraze.

Redovno provjeravajte temelje svog doma, prostore ispod vrata i ventilacione otvore. Popunite sve pukotine koje pronađete, bez obzira na to koliko male izgledaju. Pacovi i miševi mogu se provući kroz iznenađujuće male rupe. I ne zaboravite: ako ignorišete rane znakove zaraze, situacija može brzo da izmakne kontroli, a prisustvo glodara u vašem domu i dvorištu predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik.

