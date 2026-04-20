Zaboravljena srpska imena za djevojčice koja imaju prelijepo značenje

Trendovi ne zaobilaze ni imena za djecu, pa tako roditelji sve češće za svoje mališane biraju internacionalno ime, ono što originalnije i modernije, pa se tako zaborave stara imena, koja imaju posebno značenje. I prije svega su originalna.
Kako ta imena postaju sve manje popularna, danas spadaju u red rijetkih:
Ovo staro ime znači“milost, zahvalnost”. Ovo ime potisnule su njegove varijante poput Ana i Anja.
Nosi sljedeće značenje: “biser, svjetlucava, dragocena“. Ime se nalazi u kalendaru Srpske pravoslavne crkve.
Ovo ime je zapravo grčkog porijekla, prevodu znači “more, morska”. Najznačajnija Srpkinja, porijeklom Hercegovka, koja se ovako zvala bila je Delfa Ivanić, srpska slikarka, humanitarac i zajedno sa Nadeždom Petrović idejni tvorac Kola srpskih sestara.
Ime je izvedeno od Žan(a)+ka. Ako je tačna pretpostavka da nas ime određuje, djevojčica koja se ovako zove biće “božanstvena”.
Ime je grčkog porijekla, i iza njega se krije značenje “blistava”. Varijante ovog imena su Jula, Julijana, Julija, Juca. Poznata je Julka Hlapec Đorđević, jedna od najobrazovanijih žena 20. vijeka. Ova srpska književnica, feministkinja, kritičarka, filozof, prevodilac i intelektualka je sa 24 godine doktorirala, u Beču 1906.
Jedno od najranije zabilježenih slovenskih ženskih imena. U svom korijenu nosi riječ „kosa“ i time odražava želju roditelja da im ćerka ima bujnu i lijepu kosu, koja je vekovima jedan od najizraženijih simbola ženstvenosti i ženske ljepote. Osim u Srbiji, zastupljeno je i u Makedoniji i Bugarskoj.
Znači: “kreativna, duhovno snažna, poštena, nezavisna, sposobna da prebrodi sve poteškoće u životu i da voli čista srca, piše Krstarica.
Često ime u srpskim narodnim pesmama, izvedeno od Roksana, “svijetla, sjajna – svijetlo, zora”. Tako se zove čuvena srpska dizajnerka Roksanda Ilinčić koja je ime dobila po Roksandi iz "Ženidbe Dušanove".
