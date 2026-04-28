Zašto Emirati izlaze iz OPEK-a nakon 60 godina? "Jedva čekaju ispumpavati više nafte"

28.04.2026 18:04

Зашто Емирати излазе из ОПЕК-а након 60 година? "Једва чекају испумпавати више нафте"
Foto: Tanjug/AP

Ujedinjeni Arapski Emirati napustiće Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK), decenijama star takozvani kartel najvećih svjetskih proizvođača.

Ovaj potez predstavlja snažan udarac grupaciji i odjeknuće globalnim tržištem nafte u vrijeme velikih turbulencija izazvanih ratom u Iranu, piše Si-En-En (CNN).

Državna novinska agencija UAE-a Vam (WAM) izvijestila je danas da zemlja planira da istupi iz OPEK-a u petak. Odluka se takođe odnosi i na OPEK+, širu grupu koja uključuje i druge velike proizvođače nafte poput Rusije.

Šta će izlazak iz kartela donijeti Emiratima?

U saopštenju agencije navodi se da je odluka uslijedila nakon analize „sadašnjih i budućih kapaciteta“ UAE-a, te da je „utemeljena na našem nacionalnom interesu i predanosti da efikasno doprinesemo zadovoljavanju hitnih potreba tržišta“.

Izlazak iz OPEK-a, čiji je član od 1967. godine, omogućiće Emiratima — jednom od tri najveća proizvođača u kartelu — da se oslobode nametnutih ograničenja proizvodnje.

Robin Mils, izvršni direktor konsultantske kompanije Kamar enerdži (QamarEnergy) iz Dubaija, pojasnio je za Si-En-En da su kvote OPEK-a nedavno ograničavale UAE na 3,2 miliona barela dnevno, dok stvarni kapacitet zemlje iznosi gotovo pet miliona barela dnevno.

Kakav će biti uticaj na tržišta?

Posljedice povećane proizvodnje nafte iz UAE-a na globalna energetska tržišta kratkoročno će vjerovatno biti ograničene, s obzirom na to da je Hormuški moreuz i dalje uglavnom zatvoren. Kroz taj moreuz u normalnim okolnostima prolazi veliki dio nafte i prirodnog gasa koji izvoze zalivski proizvođači.

„Ipak, to sugeriše da će globalne zalihe biti veće nego što bi inače bile, kada se Hormuški moreuz ponovo otvori“, naveo je u analizi Dejvid Oksli (David Oxley), glavni ekonomista za klimu i sirovine u konsultantskoj kompaniji Kapital ekonomiks (Capital Economics).

„Šira slika je da UAE jedva čeka da poveća proizvodnju nafte“, dodao je, ističući da je zemlja posljednjih godina značajno ulagala u proširenje proizvodnih kapaciteta.

Fokus na nacionalne interese

U objavi na platformi Iks (X), ministar energetike UAE-a Suhail al Mazruei (Suhail Al Mazrouei) rekao je da odluka odražava „dugoročne tržišne osnove“.

„Ostajemo predani energetskoj sigurnosti, obezbjeđujući pouzdano, odgovorno i niskougljenično snabdijevanje, istovremeno podržavajući stabilna globalna tržišta“, poručio je.

Prema podacima samog OPEK-a, članice zajedno čine nešto više od trećine svjetske proizvodnje sirove nafte i 79 odsto ukupnih dokazanih rezervi.

Robert Mogijelnicki (Robert Mogielnicki), direktor konsultantske kompanije Polisfer advajzori (Polisphere Advisory) sa sjedištem u Parizu, smatra da ova objava odražava „pojačan fokus na nacionalne interese“ među zalivskim zemljama.

„Ova odluka pripremala se neko vrijeme, ali dolazi u ključnom trenutku za Bliski istok i sam OPEK“, izjavio je za Si-En-En.

