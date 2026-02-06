Logo
Large banner

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

Извор:

Курир

06.02.2026

09:53

Коментари:

0
Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре
Фото: Танјуг/АП

Тијело жене пронађено је јутрос на подручју у Нишу, потврђено је из Полицијске управе овог града.

Како је саопштено, полиција предузима све мјере и радње на утврђивању свих чињеница и околности овог догађаја.

О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво, које ће руководити даљим поступањем. Према првим информацијама, постоји сумња да је жена убијена.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Више детаља биће познато након завршетка увиђаја и званичног саопштења Полицијске управе у Нишу, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

пронађено тијело

NiŠ

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб уводи нову корисну функцију

23 мин

0
Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Сцена

Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

35 мин

0
Ево како да препознате право маслиново уље

Савјети

Ево како да препознате право маслиново уље

40 мин

0
Орбан: Међународне институције носу у стању да ријеше сукобе

Свијет

Орбан: Међународне институције носу у стању да ријеше сукобе

42 мин

0

Више из рубрике

Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

Хроника

Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

1 ч

0
Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Хроника

Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

12 ч

0
Нападнут Војко Сајловић, огласила се полиција и начелник Пелагићева

Хроника

Нападнут Војко Сајловић, огласила се полиција и начелник Пелагићева

12 ч

0
Јосип Кракић

Хроника

Мистерија (само)убиства младића код Бањалуке: Родитељи тврде да им је син убијен

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

10

02

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

09

53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

09

53

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

09

43

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner