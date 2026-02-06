Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

Извор:
Курир
06.02.2026
09:53
Тијело жене пронађено је јутрос на подручју у Нишу, потврђено је из Полицијске управе овог града.
Како је саопштено, полиција предузима све мјере и радње на утврђивању свих чињеница и околности овог догађаја.
О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво, које ће руководити даљим поступањем. Према првим информацијама, постоји сумња да је жена убијена.
Више детаља биће познато након завршетка увиђаја и званичног саопштења Полицијске управе у Нишу, преноси Курир.
