Mamdani obustavio saobraćaj u Njujorku

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani naredio je obustavu cjelokupne gradske saobraćajne mreže uoči velike snježne oluje koja će pogoditi sjeveroistok Sjedinjenih Država.

"Njujork se nije suočio sa olujom ovih razmjera u posljednjoj deceniji. Molimo Njujorčane da izbjegavaju sva nepotrebna putovanja", saopštio je Mamdani.

Zabrana se odnosi na sva putovanja, osim hitnih.

Više desetina miliona Amerikanaca, od Vašingtona do sjeverne države Mejn, spremaju se za oluju, a u pojedinim oblastima prognozira se do 60 centimetara snijega.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da će uslovi za formiranje mećave postojati od Merilenda do jugoistoka Nove Engleske, čineći putovanja izuzetno opasnim, prenio je AP.