Eksplozija u Hrvatskoj, petoro povrijeđenih

Pet povrijeđenih radnika prevezeno je u bolnicu u Virovitici nakon eksplozije u pogonu firme "Dravacel" u ovom gradu.

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske navode da su na mjesto događaja, a riječ je o bivšoj “Viro” fabrici šećera, upućeni policijski službenici.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je za medije da je u pogonu došlo do eksplozije, pri čemu je nekoliko radnika lakše, a nekoliko teže povrijeđeno.

On kaže da nijedan od povrijeđenih nije u životnoj opasnosti, te da je riječ o opekotinama.

Kirin navodi da je riječ o eksploziji na jednoj od mašina, ne o požaru.

U toku je policijski uviđaj koji bi trebao rasvijetliti uzroke incidenta.