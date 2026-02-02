Eksplozija u Hrvatskoj, petoro povrijeđenih

02.02.2026
Pet povrijeđenih radnika prevezeno je u bolnicu u Virovitici nakon eksplozije u pogonu firme "Dravacel" u ovom gradu.
Iz Policijske uprave virovitičko-podravske navode da su na mjesto događaja, a riječ je o bivšoj “Viro” fabrici šećera, upućeni policijski službenici.
Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je za medije da je u pogonu došlo do eksplozije, pri čemu je nekoliko radnika lakše, a nekoliko teže povrijeđeno.
On kaže da nijedan od povrijeđenih nije u životnoj opasnosti, te da je riječ o opekotinama.
Kirin navodi da je riječ o eksploziji na jednoj od mašina, ne o požaru.
U toku je policijski uviđaj koji bi trebao rasvijetliti uzroke incidenta.
