Teža saobraćajna nesreća kod Doboja, saobraćaj potpuno obustavljen

29.04.2026 19:02

Тежа саобраћајна несрећа код Добоја, саобраћај потпуно обустављен
Foto: Ustupljena fotografija

U srijedu, 29. aprila, u mjestu Gavrići kod Doboja došlo je do teže saobraćajne nesreće, u kojoj su učestvovala dva vozila.

Kako je potvrđeno za portal Radiosarajevo.ba, nesreća se dogodila oko 17:20 i u istoj je učestvovao putnički automobil marke Reno, kojim je upravljalo lice inicijala S.K. sa područja grada Doboja, i teretno vozilo marke Mercedes, kojim je upravljalo lice inicijala H.H. iz Živinica.

"U ovoj saobraćajnoj nesreći lice inicijala S.K. zadobilo je tjelesne povrede i prevezeno je u bolnicu 'Sveti apostol Luka' u Doboju", naglašeno je iz PU Doboj.

Uviđaj vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

Saobraćaj na magistralnom putu Doboj-Gračanica je obustavljen.

