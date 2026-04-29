Teža saobraćajna nesreća kod Doboja, saobraćaj potpuno obustavljen

U srijedu, 29. aprila, u mjestu Gavrići kod Doboja došlo je do teže saobraćajne nesreće, u kojoj su učestvovala dva vozila.
Kako je potvrđeno za portal Radiosarajevo.ba, nesreća se dogodila oko 17:20 i u istoj je učestvovao putnički automobil marke Reno, kojim je upravljalo lice inicijala S.K. sa područja grada Doboja, i teretno vozilo marke Mercedes, kojim je upravljalo lice inicijala H.H. iz Živinica.
"U ovoj saobraćajnoj nesreći lice inicijala S.K. zadobilo je tjelesne povrede i prevezeno je u bolnicu 'Sveti apostol Luka' u Doboju", naglašeno je iz PU Doboj.
Uviđaj vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.
Saobraćaj na magistralnom putu Doboj-Gračanica je obustavljen.
