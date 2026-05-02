Košarac: Dobrovoljačka ulica - zločin bez kazne

Zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1993. ključni je dokaz da je tadašnje muslimansko rukovodstvo željelo i izazvalo ratni sukob u BiH da bi ostvarili svoje političke ciljeve, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je istakao da je ovaj monstruozni zločin bio zločin protiv mira i da je to jedina istina, ma koliko se bošnjačke političke strukture trudile da to prikriju lažima i falsifikovanjem ratnih događaja u BiH.

"Zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjen 2. i 3. maja 1992. godine nad pripadnicima JNA, nedužnim mladićima i nevinim civilima, ključni je dokaz da je tadašnje muslimansko rukovodstvo željelo i izazvalo ratni sukob u BiH da bi ostvarili svoje političke ciljeve", naveo je Košarac.

Košarac je istakao da Srbi 34 godine čekaju pravdu za ubijene srpske sinove, braću i očeve i da bol ne jenjava.

"Pucnji u nevine ljude, mlade vojnike koji su u koloni pokušali da napuste Sarajevo nakon postignutog dogovora, bili pucnji u mir i slobodu. Za njihovu smrt niko nije odgovarao", naveo je Košarac.

Zastrašujuće je, kaže, to što ni nakon više od tri decenije nema sudskog epiloga ovog zločina.

"Pravosuđe je slijepo za srpske žrtve", napomenuo je Košarac.

Naglasio je da za srpske žrtve nema pravde, niti odgovornosti za one koji su činili zlod‌jela i monstruozne zločine nad Srbima.

"Dobrovoljačka ulica ostaje zapisana kao mjesto strašnog zlod‌jela i vječna sramota onih koji su to učinili, kao i onih koji ništa nisu uradili da zločinci i počinioci pravovremeno odgovaraju", napisao je Košarac na Instagramu.