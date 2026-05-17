Pronađeno beživotno tijelo muškarca u Beogradu!

Prema prvim informacijama, muškarca Đ. S. (48) pronašao je njegov brat, nakon što je pokušavao da ga dobije telefonom, ali mu se on nije javljao. Zabrinut zbog toga što nema nikakav kontakt sa njim, brat je otišao do kuće, gdje je zatekao jeziv prizor –tijelo muškarca bez znakova života.

Odmah nakon toga obavijestio je policiju, koja je izašla na lice mjesta i pokrenula istragu.

Za sada okolnosti smrti nisu poznate, a više detalja biće utvrđeno nakon istrage.

(telegraf)