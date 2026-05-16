Vučić: Tijelo Aleksandra Nešovića nije pronađeno!

16.05.2026 11:54

Вучић: Тијело Александра Нешовића није пронађено!
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Tijelo Aleksandra Nešovića nije pronađeno, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Zamolio je još jednom da se ne objavljuje da je tijelo pronađeno, iako nije pronađeno.

- Tijelo i dalje nismo pronašli, intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon, i ogroman broj ljudi je angažovan - rekao je Vučić.

Angažovani maksimalni kapaciteti policije

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su angažovani maksimalni kapaciteti policije od kada se saznalo za događaj u restoran na Senjaku.

- Policija po nalogu VJT u Beogradu prikuplja i obezbjeđuje sve dokaze sa lica mjesta i okoline i sa drugih tačaka koje su sumnjive. Radi se o sumnji da je izvršeno više teških krivičnih djela. Policija efikasno sprovodi istragu, zaštićenih nema, niti će ih biti. U ovom slučaju ćemo to pokazati i dokazati na delu. Zadržano je 10 lica i u toku današnjeg dana biše sprovedeni u VJT, a među njima su četiri policijska službenika. Potraga za telom lica traje. Više od 200 pripadnika UKP radi na rasvetljavanju ovog dela, a jutros smo uključili i ekipe SAJ, koje pretražuju okolinu Beograda - rekao je Vasiljević.

Komentari (3)
