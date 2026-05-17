Nađen auto za koji se sumnja da je korišćen za transport mrtvog Nešovića: Unutra sona kiselina, trag krvi

17.05.2026 12:17

Нађен ауто за који се сумња да је коришћен за транспорт мртвог Нешовића: Унутра сона киселина, траг крви
Foto: Tanjug/OMK MUP Republike Srbije

Uprava kriminalističke policije i Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog A. N, potvrđeno je Tan‌jugu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U vozilu su pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice.

Uviđaj automobila je izvršen, a kako Tan‌jug saznaje bliži se momenat otkrivanja lokacije ubijenog.

A. N. je nestao 12. maja, a posljednji put je viđen u restoranu na Senjaku.

Александар Нешовић Баја

Srbija

Tužilaštvo potvrdilo: Aleksandar Nešović je ubijen

Zbog njegovog ubistva uhapšeno je 10 osoba, među kojima i bivši načelnik beogradske policije.

Svi osumnjičeni su saslušani i za devetoro je određen pritvor, dok je jedna od osumnjičenih u kućnom pritvoru.

