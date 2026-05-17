Pronađeno tijelo muškarca u automobilu u Novom Sadu

ATV
17.05.2026 15:50

Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, u parkiranom automobilu, zatečeno je tijelo muškarca, a kako ukazuju prve informacije, muškarac je preminuo prirodnom smrću.

Prema riječima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je u 12:45 po prvom prioritetu na lice mjesta na Bulevaru oslobođenja prekoputa zgrade MUP-a.

Ljekari mogli samo da konstatuju smrt

U vozilu je zatečen NN muškarac, a ljekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mjesta.

Prema prvim indicijama, radi se o prirodnoj smrt i nema tragova nasilja.

Iz PU Novi Sad potvrđeno je da je na parkingu na Bulevaru oslobođenja kod broja 60, u vozilu pronađeno tijelo muškarca (54) iz Veternika.

Na tijelu nema vidljivih povreda, a biće poslato na obdukciju.

