Ćabi Alonso je novi trener Čelsija

17.05.2026 11:41

Ћаби Алонсо је нови тренер Челсија
Foto: Tanjug/AP/Alastair Grant

Čelsi je danas na svojim zvaničnim stranicama potvrdio imenovanje Ćabija Alonsa za novog trenera od naredne sezone.

Nekadašnji španski reprezentativac preuzeće dužnost na klupi Plavaca 1. jula, a potpisao je četvorogodišnji ugovor.

Alonso u Čelsi dolazi nakon što je kao trener već stekao iskustvo na najvišem nivou evropskog fudbala, vodeći Real Madrid i Bajer Leverkuzen, sa kojim je osvojio prvu titulu šampiona Njemačke u istoriji kluba.

Smatra se jednim od najperspektivnijih trenera današnjice, a tokom dosadašnje karijere izgradio je reputaciju odličnog lidera i stručnjaka sposobnog da razvija mlade igrače i gradi takmičarske ekipe.

Nakon potpisivanja ugovora, Ćabi Alonso je poručio da je ponosan što je postao trener jednog od najvećih klubova svjetskog fudbala.

„Čelsi je jedan od najvećih klubova u svjetskom fudbalu i ispunjava me ogromnim ponosom što sam postao trener ovog velikog kluba. Iz razgovora sa vlasničkom grupom i sportskim rukovodstvom jasno je da dijelimo istu ambiciju. Želimo izgraditi ekipu sposobnu da se konstantno takmiči na najvišem nivou i bori za trofeje. U timu ima mnogo talenta i veliki potencijal, a biće mi čast da ga vodim. Sada je fokus na napornom radu, izgradnji prave kulture i osvajanju trofeja“, rekao je Alonso.

