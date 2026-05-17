Ćabi Alonso je novi trener Čelsija

Čelsi je danas na svojim zvaničnim stranicama potvrdio imenovanje Ćabija Alonsa za novog trenera od naredne sezone.

Nekadašnji španski reprezentativac preuzeće dužnost na klupi Plavaca 1. jula, a potpisao je četvorogodišnji ugovor.

Alonso u Čelsi dolazi nakon što je kao trener već stekao iskustvo na najvišem nivou evropskog fudbala, vodeći Real Madrid i Bajer Leverkuzen, sa kojim je osvojio prvu titulu šampiona Njemačke u istoriji kluba.

Smatra se jednim od najperspektivnijih trenera današnjice, a tokom dosadašnje karijere izgradio je reputaciju odličnog lidera i stručnjaka sposobnog da razvija mlade igrače i gradi takmičarske ekipe.

Nakon potpisivanja ugovora, Ćabi Alonso je poručio da je ponosan što je postao trener jednog od najvećih klubova svjetskog fudbala.

„Čelsi je jedan od najvećih klubova u svjetskom fudbalu i ispunjava me ogromnim ponosom što sam postao trener ovog velikog kluba. Iz razgovora sa vlasničkom grupom i sportskim rukovodstvom jasno je da dijelimo istu ambiciju. Želimo izgraditi ekipu sposobnu da se konstantno takmiči na najvišem nivou i bori za trofeje. U timu ima mnogo talenta i veliki potencijal, a biće mi čast da ga vodim. Sada je fokus na napornom radu, izgradnji prave kulture i osvajanju trofeja“, rekao je Alonso.