Policija objavila fotografiju Kristijana Aleksića - opasan je, ne prilazite mu

17.05.2026 11:39

полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska policija objavila je fotografiju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice.

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika.

Кристијан Алексић
Kristijan Aleksić

Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan

Policija upozorava građane da mu se ne približavaju ako ga vide. "Upozoravamo građane, ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192", objavila je policija.

Građane koji imaju korisne informacije policija moli da ih dojave na broj 192.

Специјална полиција хрватска

Region

Velika potraga za Kristijanom Aleksićem: Ubio maturanta koji mu je dostavio hranu

Ubistvo dostavljača

Aleksić je mladog dostavljača ubio na terasi svoje porodične kuće, gd‌je je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja.

Policija je blokirala šire područje Drniša u potrazi za bjeguncem. Pretpostavlja se da se Aleksić sklonio na gusto pošumljeno područje, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova, javila je Slobodna Dalmacija.

