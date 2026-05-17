Policija objavila fotografiju Kristijana Aleksića - opasan je, ne prilazite mu

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika.

Kristijan Aleksić

Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan

Policija upozorava građane da mu se ne približavaju ako ga vide. "Upozoravamo građane, ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192", objavila je policija.

Građane koji imaju korisne informacije policija moli da ih dojave na broj 192.

Region Velika potraga za Kristijanom Aleksićem: Ubio maturanta koji mu je dostavio hranu

Ubistvo dostavljača

Aleksić je mladog dostavljača ubio na terasi svoje porodične kuće, gd‌je je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja.

Policija je blokirala šire područje Drniša u potrazi za bjeguncem. Pretpostavlja se da se Aleksić sklonio na gusto pošumljeno područje, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova, javila je Slobodna Dalmacija.