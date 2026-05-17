Policija objavila fotografiju Kristijana Aleksića - opasan je, ne prilazite mu

Hrvatska policija objavila je fotografiju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice.
U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika.
Policija upozorava građane da mu se ne približavaju ako ga vide. "Upozoravamo građane, ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192", objavila je policija.
Građane koji imaju korisne informacije policija moli da ih dojave na broj 192.
Aleksić je mladog dostavljača ubio na terasi svoje porodične kuće, gdje je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja.
Policija je blokirala šire područje Drniša u potrazi za bjeguncem. Pretpostavlja se da se Aleksić sklonio na gusto pošumljeno područje, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova, javila je Slobodna Dalmacija.
