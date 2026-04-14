Kreće pomoć za gorivo: Ovo su prijavljene pumpe

14.04.2026 16:17

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи
Odluka kojom se Republika Srpska odriče akcize na gorivo od 10 feninga sutra stupa na snagu i trajaće do 16. maja, najavio je danas ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

Na raspolaganju je 118 pumpnih stanica, a to znači da je pokrivena cjelokupna teritorija.

Puhovac je pojasnio da je riječ o direktnoj podršci u uslovima poremećaja na tržištu naftnih derivata, kojim građani Srpske mogu da dobiju povrat od 10 feninga po litru goriva, te da je ona zakonski i tehnički pripremljena za primjenu.

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

"Na konkurs u vezi sa sprovođenjem ove odluke među prvima se prijavila "Hifa petrol" Sarajevo, "Madžar" Gradiška, "Krajinapetrol" Banjaluka, "Trigma" Banjaluka, "Nestropetrol" Banjaluka, "Pemako" Banjaluka, "Sana kolp" Banjaluka, "Despotović" Bijeljina, "Vicanović" Laktaši, "Leburić komerc" Prnjavor", rekao je Puhovac.

Puhovac je dodao da broj firmi nije konačan, te da predstavnici kompanija "Nešković" i "Petrol" nisu odgovorili na mejlove resornog ministarstva.

Puhovac je istakao da ova odluka znači veliku pomoć građanima, posebno poljoprivrednicima koji će, uz regresirano gorivo, dobiti 10 feninga po litru.

Napomenuo je da se Republika Srpska odriče kompletnog iznosa akcize na gorivo, koja joj pripada po Zakonu o akcizama BiH, te da to čini u korist svojih građana.

