Koliko je pouzdana onlajn kupovina?

U nedostatku vremena sve češće se okrećemo onlajn kupovini. Potrebno je napraviti razliku između registrovanih trgovaca koji pored standardne trgovine u prodajnom objektu nude i svoje usluge putem zvaničnih onlajn stranica ili društvenih mreža, od onih koji u potpunosti nelegalno rade u onlajn sferi.

U protekloj godini izvršeno je preko tri stotine inspekcijskih kontrola od čega su 172 sa utvrđenim nepravilnostima, po tom osnovu izrečene su kazne zabrane i novčane kazne u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka.

"Mi kao potrošači najbolji smo inspektori zaštite naših prava, preporuka kupcima je da ukoliko na internet stranici ne možete pronaći podatke subjekta, njegovu adresu, kontakt telefon, pa i onaj poreski broj sasvim sigurno da se od takve kupovine trebate suzdržati", kaže Dušanka Nikolić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Ukoliko želimo da reklamirano proizvod koji smo kupili onlajn, jako teško ćemo ostvariti reklamaciju, jer lica od kojih kupujemo najčešće će nam neće odgovarati na poruke, blokiraće nas ili u krajnjem slučaju obrisati profil i napraviti novi.

"Postupanje inspektora zavisi od svakog pojedinačnog slučaja, do koje količine informacija i činjenica smo mi mogli doći da bismo locirali i identifikovali to lice, ove ciljane kontrole se u pravilu rade nakon velikog broja nekih operativnih radnji na terenu koje mi radimo, u smislu prikupljanja informacija sa društvenih mreža, sa različitih platformi na kojima se pojavljuje jedna ista oglasna stanica ili poslovno ime", kaže Nikolić.

Iz Unije poslodavaca Srpske poručuju da neuređena onlajn sfera stvara probleme legalnim poslodavcima.

"Nelojalna konkurencija u stvari šteti i državi i onima koji rade, znači, zadatak države je da za onaj porez koji smo mi platili da nas zaštiti od onih koji rade nelojalno jednostavno tim obaraju cijene nama ili uzimaju posao, a država ostane bez novca. Ne možete imati normalan razvoje legalnih poslodavaca ukoliko imate jaku sivu ekonomiju ba onlajnu", rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Srpske.

Bolja saradnja sa udruženjima za zaštitu potrošača može da doprinese građanima, sve što se ne radi pošteno treba da bude kažnjeno i isključeno iz tržišne igre, jasni su ekonomisti.

"Gledajući cijelu situaciju, tržišna inspekcija neka nam pomogne da to bude urednije, a sa druge strane će na taj način biti više novaca po osnovu PDV-a, jer danas ako vam isporučilac pošalje i račun sa PDV vi imate i garanciju da ste ipak sigurni šta ste kupili. Ono što treba sačuvati jeste poštenje u tom trgovinskom biznisu, a za to imamo inspekcije, samo je pitanje koliko su osposobljene i kvalifikovane da odrade svoj posao na najbolji mogući način", rekao je Zoran Pavlović, ekonomista.

Onlajn kupovina jeste brža, a često i jeftinija od klasičnog odlaska u trgovinu. Nisu sva onlajn prodajna mjesta i pouzdana, za adekvatno šopingovanje u onlajn sferi potrebno je biti i digitalno pismen.