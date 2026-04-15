m:tel: Izmjene u rasporedu TV kanala u skladu sa pravilima RAK-a

Kompanija m:tel obavještava korisnike da su izvršene izmjene u rasporedu TV kanala na njihovim platformama.

Izmjene su izvršene u skladu sa Pravilom 99/2026 Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojim je propisano da se javni radiotelevizijski servisi Bosne i Hercegovine distribuišu u prvih devet kanala u programskoj listi.

U skladu s tim, kanali javnih servisa BHT1 i FTV sada su dostupni na pozicijama 7 i 8.

"Kako je ovo pravilo RAK-a stupilo na snagu 31. marta ove godine, kao telekom operator bili smo dužni postupiti u skladu s njim, poštujući propisane zakone i obaveze", poručili su iz kompanije m:tel.

Iz m:tel-a podsjećaju da korisnici IPTV platforme imaju mogućnost kreiranja liste omiljenih kanala, čime mogu jednostavno prilagoditi raspored sadržaja vlastitim navikama gledanja.

Paralelno sa ovim izmjenama, kompanija je dodatno unaprijedila TV ponudu, obogaćujući je novim kanalima i sadržajima različitih žanrova, kako bi korisnicima omogućila još kvalitetnije i raznovrsnije TV iskustvo.