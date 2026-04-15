m:tel: Izmjene u rasporedu TV kanala u skladu sa pravilima RAK-a

ATV
15.04.2026 10:44

Рука на даљинском управљачу који је окренут према телевизору.
Foto: m:TEL

Kompanija m:tel obavještava korisnike da su izvršene izmjene u rasporedu TV kanala na njihovim platformama.

Izmjene su izvršene u skladu sa Pravilom 99/2026 Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojim je propisano da se javni radiotelevizijski servisi Bosne i Hercegovine distribuišu u prvih devet kanala u programskoj listi.

U skladu s tim, kanali javnih servisa BHT1 i FTV sada su dostupni na pozicijama 7 i 8.

"Kako je ovo pravilo RAK-a stupilo na snagu 31. marta ove godine, kao telekom operator bili smo dužni postupiti u skladu s njim, poštujući propisane zakone i obaveze", poručili su iz kompanije m:tel.

Iz m:tel-a podsjećaju da korisnici IPTV platforme imaju mogućnost kreiranja liste omiljenih kanala, čime mogu jednostavno prilagoditi raspored sadržaja vlastitim navikama gledanja.

Paralelno sa ovim izmjenama, kompanija je dodatno unaprijedila TV ponudu, obogaćujući je novim kanalima i sadržajima različitih žanrova, kako bi korisnicima omogućila još kvalitetnije i raznovrsnije TV iskustvo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

m:tel

TV kanal

m:tel IPTV

Pročitajte više

Пјевач открио нове информације о здравственом стању Зорице Брунцлик: ''Иде на боље''

Scena

Pjevač otkrio nove informacije o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: ''Ide na bolje''

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp o sporazumu sa Iranom: Veoma moguće

1 h

0
Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

Svijet

Svirep zločin: Ubio starca betonskim blokom

1 h

0
Руководство Српске у Београду чекају долазак предсједника Србије Александра Вучића

Republika Srpska

Stevandić zadovoljan zajedništvom Srbije i Srpske

1 h

0

Više iz rubrike

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Nikuda bez kišobrana: Danas oblačno sa kišom

3 h

0
Киша цеста

Društvo

Vozači, budite na oprezu: AMS izdao upozorenje

3 h

1
Беба

Društvo

Srpska bogatija za 22 bebe

4 h

0
Данас славимо Светог Тита, изговорите ово за вјечни спас

Društvo

Danas slavimo Svetog Tita, izgovorite ovo za vječni spas

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

34

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

11

30

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

11

24

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

11

17

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

11

15

Vic dana: Ko je faca u kafani?

