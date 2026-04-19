Amidžić: Naša dužnost je da pamtimo, a obaveza da govorimo

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je Donja Gradina mjesto koje nije samo dio istorije, već rana koja i danas opominje.

Amidžić je objavio na društvenim mrežama da Jasenovac nije prošlost, to je zavjet, krik koji ne smije utihnuti.

"Gotovo milion ugašenih života. Dvadeset hiljada djece kojoj nije dato da odrastu, da sanjaju, da žive. Naša dužnost je da pamtimo. Naša obaveza je da govorimo. Naša je odgovornost da njegujemo kulturu sjećanja - glasno, dostojanstveno i zauvijek", poručio je Amidžić.

Podsjećamo, danas je obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.