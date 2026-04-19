Amidžić: Naša dužnost je da pamtimo, a obaveza da govorimo

19.04.2026 17:24

Срђан Амиџић
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je Donja Gradina mjesto koje nije samo dio istorije, već rana koja i danas opominje.

Amidžić je objavio na društvenim mrežama da Jasenovac nije prošlost, to je zavjet, krik koji ne smije utihnuti.

"Gotovo milion ugašenih života. Dvadeset hiljada djece kojoj nije dato da odrastu, da sanjaju, da žive. Naša dužnost je da pamtimo. Naša obaveza je da govorimo. Naša je odgovornost da njegujemo kulturu sjećanja - glasno, dostojanstveno i zauvijek", poručio je Amidžić.

Podsjećamo, danas je obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.

Srđan Amidžić

Donja Gradina

Republika Srpska

Jasenovac

Pročitajte više

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

BiH

Amidžić: Stav SNSD-a jasan - nema odlaganja kada su u pitanju prava i plate zaposlenih u institucijama BiH

5 d

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

Republika Srpska

Amidžić čestitao Vaskrs: Neka ovaj veliki praznik donese mir svakoj porodici

1 sedm

0
Гранични прелаз Градишка

BiH

Krnjić opet blokirao: Ništa od otvaranja novog GP gradiška

2 sedm

0
Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Sistematski riješiti primanja svih zaposlenih u institucijama BiH

2 sedm

0

Više iz rubrike

Амбасада БиХ учествовала на Европском омладинском културном фестивалу у Пекингу

BiH

Ambasada BiH učestvovala na Evropskom omladinskom kulturnom festivalu u Pekingu

7 h

0
Ђурић: Конаковић без основа напао Вучића, Србија дјелима показала да је дио рјешења

BiH

Đurić: Konaković bez osnova napao Vučića, Srbija djelima pokazala da je dio rješenja

19 h

2
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

BiH

Košarac: Opasna Konakovićeva praksa

21 h

0
Суд БиХ

BiH

Oslobađanjem zločinaca Sud BiH pravda zločine nad Srbima

22 h

2

17

28

Skandalozno ponašanje suda u Brčkom: Osumnjičeni za obljubu djeteta pušten na slobodu

17

24

17

21

MUP Srpske o komemorativnom skupu u Donjoj Gradini: Prisustvovalo oko 14.000 ljudi

17

09

Peskov: Brisel bi našao način da deblokira pomoć Kijevu, sa Orbanom ili bez njega

17

00

Šnicle mu došle glave! Zbog preglasnog lupanja reagovala policija

