Amidžić: Naša dužnost je da pamtimo, a obaveza da govorimo

Autor:ATV
Komentari:0
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je Donja Gradina mjesto koje nije samo dio istorije, već rana koja i danas opominje.
Amidžić je objavio na društvenim mrežama da Jasenovac nije prošlost, to je zavjet, krik koji ne smije utihnuti.
"Gotovo milion ugašenih života. Dvadeset hiljada djece kojoj nije dato da odrastu, da sanjaju, da žive. Naša dužnost je da pamtimo. Naša obaveza je da govorimo. Naša je odgovornost da njegujemo kulturu sjećanja - glasno, dostojanstveno i zauvijek", poručio je Amidžić.
Podsjećamo, danas je obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
5 d0
Republika Srpska
1 sedm0
BiH
2 sedm0
BiH
2 sedm0
BiH
7 h0
BiH
19 h2
BiH
21 h0
BiH
22 h2
Najnovije
Najčitanije
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Trenutno na programu