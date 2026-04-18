Košarac: Opasna Konakovićeva praksa

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac smatra da je izuzetno opasna praksa to što /ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin/ Konaković u kontinuitetu zloupotrebljava položaj i sve što radi, radi mimo stavova Predsjedništva BiH i mimo dogovorene spoljne politike.

- Ponovo slušamo dežurno blebetalo sa Soukbunara kako iznosi lažne optužbe na račun Srpske i Srbije, kao i na račun predsjednika Dodika i Vučića - naveo je Košarac na Instagramu.

Prema njegovim riječima, ovog puta Konaković je zloupotrijebio ministarski sastanak u Antaliji kako bi radio jedino što zna - bespredmetno lagao, neutemeljeno optuživao i u stilu lokalnog kabadahije galamio za govornicom ne bi li privukao nečiju pažnju.

- Konakovićeve laži, populizam, govor mržnje i sve češći histerični ispadi nikome ništa dobro nisu i neće donijeti. On je remetilački faktor. Njegovi sramni postupci ne doprinose regionalnoj stabilnosti, miru, saradnji i dobrim odnosima u regiji - poručio je Košarac.

Takvi postupci, dodao je Košarac, ne doprinose ni samom Konakoviću, niti političkoj partiji na čijem je čelu.

- Na rubu je cenzusa, a oktobar se bliži. Nije mu lako. S jedne strane, izgubio je bitku i dokazao da ne može protiv diplomatskih uspjeha i kredibilne međunarodne politike Republike Srpske. S druge strane, u ogromnom je strahu od SDA i neminovnog poraza na izborima - naglasio je Košarac.

Košarac je istakao da je Konakoviću jedino preostalo da baulja po bijelom svijetu, ne bi li neartikulisanom galamom i lažima podigao vlastiti rejting.