Oslobađanjem zločinaca Sud BiH pravda zločine nad Srbima

Iz Suda BiH ne prestaju da sole rane srpskom narodu. Apelaciono odjeljenje Suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu kojom je nekadašnji komandant 43. drinske brigade tzv. Armije BiH Ramiz Duraković osuđen na tri i po godine zatvora za zločine počinjene 1993. na području Čajniča.

Novi pretres će biti održan pred Vijećem Apelacionog odjeljenja. Niko ne vjeruje da će to išta promijeniti. Srbima se sudi za pisanu ili izgovorenu riječ, dok se na drugoj strani ne sudi za dokazane ratne zločine, kategoričan je ministar rada i boračko – invalidske zaštite Srpske.

„Imajući u vidu dosadašnju praksu, ono što se može očekivati, vjerovatno će u prvostepenom postupku biti oslobođen i ako bude presuđen, biće presuđen na manju kaznu, pa će otprilike biti preklopljena s ovim što je bio u pritvoru ili će možda pasti opet na drugostepenom postupku, ako se ne desi da negdje, u međuvremenu, ne bude pušten na neki odmor i on ode za Tursku, Iran ili ne znam koju drugu zemlju“, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske.

Uvreda je to za srpske žrtve i njihove porodice. Još jednom se pokazalo da sudovi rade pristrasno, kaže Božica Živković Rajilić.

„Kakva je poruka iza svega toga: „pa eto, mi njega ne možemo osuditi, on je borac Armije BiH, a to što su izginuli Srbi, pa desilo se“. Jednostavno strašno, nevjerovatno, da ljudi mrtvi budu, a da se zločinci oslobađaju“, kaže Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

To je još jedan dokaz da u BiH nema suda i pravde za srpske žrtve. Sud BiH čini sve kako bi amnestirao zločince – to je ono što boli porodice srpskih žrtava.

„Na taj način su nam poslali poruku da su srpske žrtve, žrtve drugog reda i direktno su nam prosuli, možemo slobodno reći, ne so, nego živu sodu na ranu i ponovo su ubile sve one koji nisu dočekali kraj rata, a posebno su ubili njihove porodice, koje ni 30 godina nakon krvavih dešavanja u proteklom Odbrambeno – otadžbinskom ratu nisu dočekali pravdu“, rekao je Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

„Tu se u stvari nastavlja jedna praksa u kojoj se pokušava uvijek sva krivica i sav teret staviti na srpsku stranu, kao da ovi drugi nisu postojali, kao da su zločin činili samo predstavnici srpskog naroda, što apsolutno niti odgovara istini, niti je to bilo moguće“, rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Dok se oslobađaju ili prolaze uz minimalne kazne oni koji su odgovorni za zločine nad srpskim civilima, Sudu i Tužilaštvu BiH bodu oči podignuta tri prsta. Smeta im i onaj ko čestita rođendan generalu Ratku Mladiću. Tu se ekspresno radi, pa tako ima i presuda za navodno veličanje ratnih zločinaca, uz to su još dva postupka pokrenuta. Zato se postavlja pitanje hoće li i kada porodice srpskih žrtava dočekati pravdu?