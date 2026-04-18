Đurić: Konaković bez osnova napao Vučića, Srbija djelima pokazala da je dio rješenja

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da je razočaran nastupom ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića na skupu u Antaliji, koji je pred kamerama, bez argunenata i osnove napao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbiju.

Sumirajući rezultate Antalijskog foruma, on je naveo da je Srbija, kao i uvijek, i na ovom skupu nastojala da bude dio rješenja, a ne dio problema.

"Nakon naših nastojanja da unaprijedimo bilateralnu saradnju, on je odabrao da pred kamerama, bez argumenata i osnove, ali sa mnogo strasti, napadne brigu koju je predsjednik Vučić izrazio zbog netransparentnih bezbjednosnih aranžmana koji se prave u regionu", rekao je Đurić.

Dodao je da je Konaković, u duhu prave predizborne kampanje za koju se očigledno sprema, sa dosta strasti i ne pretjerano pozitivnih poruka, iskoristio skup da kritikuje zvanični Beograd, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

"Konaković nije vodio možda dovoljno računa o tome koliko svi imamo odgovornost da njegujemo odnose između naših naroda", naveo je Đurić.

On je naveo da je Konakoviću odgovorio argumentima, kao i da je Srbija djelima pokazala da je dio rješenja.

"Pokazali smo da smo danas, kao što ćemo i ubuduće biti, na strani mira i saradnje, da jednako vodimo računa o svim narodima i poštujemo teritorijalni integritet BiH, da vodimo računa i volimo i Republiku Srpsku", istakao je Đurić.

On je naveo da zadatak diplomata nije da vode borbe pred kamerama, da budu silni, hrabri i junačni pred kamerama, već da rješavaju probleme.

"Od tih silnih i junačnih pred kamerama, čitav region ne može da se oporavi već 35 godina. Hajde da pokažemo da možemo malo drugačije", istakao je Đurić, prenosi Srna.