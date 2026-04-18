Đurić: Konaković bez osnova napao Vučića, Srbija djelima pokazala da je dio rješenja

18.04.2026 21:51

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da je razočaran nastupom ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića na skupu u Antaliji, koji je pred kamerama, bez argunenata i osnove napao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbiju.

Sumirajući rezultate Antalijskog foruma, on je naveo da je Srbija, kao i uvijek, i na ovom skupu nastojala da bude dio rješenja, a ne dio problema.

"Nakon naših nastojanja da unaprijedimo bilateralnu saradnju, on je odabrao da pred kamerama, bez argumenata i osnove, ali sa mnogo strasti, napadne brigu koju je predsjednik Vučić izrazio zbog netransparentnih bezbjednosnih aranžmana koji se prave u regionu", rekao je Đurić.

Dodao je da je Konaković, u duhu prave predizborne kampanje za koju se očigledno sprema, sa dosta strasti i ne pretjerano pozitivnih poruka, iskoristio skup da kritikuje zvanični Beograd, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

"Konaković nije vodio možda dovoljno računa o tome koliko svi imamo odgovornost da njegujemo odnose između naših naroda", naveo je Đurić.

On je naveo da je Konakoviću odgovorio argumentima, kao i da je Srbija djelima pokazala da je dio rješenja.

"Pokazali smo da smo danas, kao što ćemo i ubuduće biti, na strani mira i saradnje, da jednako vodimo računa o svim narodima i poštujemo teritorijalni integritet BiH, da vodimo računa i volimo i Republiku Srpsku", istakao je Đurić.

On je naveo da zadatak diplomata nije da vode borbe pred kamerama, da budu silni, hrabri i junačni pred kamerama, već da rješavaju probleme.

"Od tih silnih i junačnih pred kamerama, čitav region ne može da se oporavi već 35 godina. Hajde da pokažemo da možemo malo drugačije", istakao je Đurić, prenosi Srna.

Republika Srpska

Marko Đurić

Elmedin Konaković

Srbija

FBiH

Pročitajte više

BiH

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

1 mj

0
Republika Srpska

Dodik: Više je Vučić učinio za narode u BiH, nego što Konaković može da obeća i slaže

1 h

0
BiH

Košarac: Opasna Konakovićeva praksa

3 h

0
Sanja Vulic

BiH

"Konakovićeva politička komunikacija ne vodi pomirenju, već podiže tenzije"

7 h

2

Više iz rubrike

Republika Srpska

Dodik: Više je Vučić učinio za narode u BiH, nego što Konaković može da obeća i slaže

1 h

0
Republika Srpska

Bošnjaci bi da mijenjaju Ustav Republike Srpske

2 h

0
Republika Srpska

Minić: Radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Rača

2 h

0
Republika Srpska

Dodik: Dačićeva snaga i energija oduvijek na raspolaganju Republici Srpskoj

3 h

1

22

02

Dodik: Više je Vučić učinio za narode u BiH, nego što Konaković može da obeća i slaže

21

51

21

41

Otkriveno kako mozak donosi odluke

21

33

Bliži li se kraj Dubaiju? Više od 2.000 napada dovelo do iseljavanja, hapšenja, pada turizma...

21

16

Most u Česmi bez rasvjete

