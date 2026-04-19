Vučić: Čuvati mir i boriti se za srpski narod

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Donjoj Gradini da se mora čuvati mir i boriti za srpski narod. Vučić je naveo da su nas 13 godina lagali i obmanjivali, a da sada svi vide i svi znaju šta im je bio cilj.

„Mnogo je teško govoriti na ovom mjestu. I prošle godine sam u ovo vrijeme zavjetovao se da ćemo izgraditi memorijalni cenatar u Donjoj Gradini. Pokušali su u prethodnih godinu dana da sruše Srbiju uz ogroman novac s polja, da sruše našu otadžbinu. Jedan od razloga je bio i taj da ne govorimo o svojoj prošlosti otvoreno. Da prestanemo njegovati i gajiti kulturu sjećanja,a ja vam obećavam da neće proći ni jedan dan i da ću svake nedjelje imati sastanke dok ovde našim novcem iz Srbije i koliko može da učestvuje Republika Srpska, ali mi ćemo to svojim novcem da finansiramo dok ne nike velelepni Memorijalni centar u kome nikada i nikome neće biti zabranjeno da dođe, kao što nam je danas zabranjeno da odemo u Jasenovac da vidimo kameni cvijet i položimo vijence i cvijeće“, kazao je Vučić.

On je podsjetio i na poruku sa spomenuka u Dahau, a koja glasi „Nikad više“, a od koje nedaleko u jednoj memljivoj baraci zatvorenik pod brojem 117.027, Vladika Nikolaj Velimirović, napisao da je svaki grijeh protiv čovjeka, ali da je mržnja najdirektniji nož u sopstveno srce jer kako on navodi, onaj koji mrzi je načinio već samoubistvo svoje duše prije nego što je stigao da ubije tuđe tijelo.

„Vladika Nikolaj Velimirović je tačno znao šta je sistem istrebljenja žrtava u Donjoj Gradini i Jasenovcu i znao je da opiše stradanje i prirodu zla. Moramo se sjetiti i Bertola Breha koji je reko misleći na nacizam: Utroba iz koje je ovo puzalo, još uvijek je plodna“. Nekada su nas u doba komunizma poistovjećivali su iako to nije bilo isto jer nije bombardovan Zagreb. Bombardovan je Beograd. Nije Beograd sa cvijećem već sa borbom dočekivao Hitlerove avione. Neki drugi su te avione dočekivali kao savezničke. Danas čak ni to poistovjećivanje neće da prihvate. Danas mi koji smo se borili protiv nacizma, mi smo zlikovci i zločinci, a svi oni koji su bili najistaknutje nacističke sluge su valjda dobri momci“, kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije rekao je da šta god se desilo srpskom narodu on je praštao. Podsjetio je na Prvi svjetski rat kada je izgubljeno 29 odsto stanovništva i tada je srpski narod oslobađao druge da bi ih isti nakon određenog vremena obavijestili da su ih oni okupirali i da to nije oslobađanje te iako su zahvaljujući Srbima postali zemlje pobjednice.

„Poslije Drugog svjetkog rata kada smo ih oslobađali, opet smo bili ti koji su ih okupirali. Postavlja se mnogo pitanja danas. Jesmo li se svi zapitali zašto su svi pokušali da sakriju tragove najmonstruoznijih zločina koji su se dogodili u jednoj od najkrvavijih fabrika smrti u Evropi? Slušali smo sve nekako u nekoj zavijenoj formi da se ovdje nešto dešavalo, ali nikada nismo imali do kraja istinito i niko nikada do kraja nije želio da govori o ovom zločinu i grozotama“, kazao je predjednik Srbije.