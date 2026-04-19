Memorijalna akademija povodom dana sjećanja: Srbija i Srpska stvaraju zajedničke vrijednosti

Kozarska Dubica je bila mjesto sabranja i dostojanstvenog sjećanja. brojni građani, potomci žrtava i najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije su se još jednom poklonili nevinim žrtvama koncentracionog logora Jasenovac.

„Kulturni način njegovanja sjećanja na žrtve treba da nosi posebno mjesto i da se njemu posvećuje posebna pažnja“, rekao je Miloš Banjac, predsjednik skupštine Opštine Kozarska Dubica.

„Kozarska Dubica prvoga regruta za vojsku spremila tek 1951. godine jer su ovdje ustaše pobile više od 55 odsto srpskoga stanovništva“, rekao je Igor Savković, načelnik Opštine Kozarska Dubica.

Žrtve ne smiju biti samo broj, poručeno je i iz Vlada Srpske i Srbija

Institucionalno očuvanje istine o Jasenovcu i Donjoj Gradini, je prioritet, kako bi se osiguralo da buduće generacije razumiju razmjere genocida nad srpskim narodom.

„Žrtve nećemo zaboraviti, da se u narednom periodu takva strahovlada i takva strahovanja ne smiju desiti u narednom periodu i upravo kroz naš vaspitno-obrazovni sistem mi nastojimo da budućim generacijama usadimo i ugradimo kulturu sjećanja kako bi ovaj najstrašniji zločin nikad ne bi bio zaboravljen“, rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.

„Jedno plansko sistematsko organizovano etničko čišćenje srpskog naroda u toku Drugog svjetskog rata definisano zakonskim i podzakonskim aktima Nezavisne države Hrvatske, jedne fašističke tvorevine, gdje se kroz tri metoda, jednu trećinu protjerati, jednu trećinu protjerati i jednu trećinu pokrstiti pokušalo izvršiti najveće etničko čišćenje“, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske.

„Da bi ovo bio prostor na kome se nikada više neće takvi sukobi dogoditi, neophodno je da se očuva politička samostalnost Republike Srpske i njene institucije, jer tamo gde nismo imali institucije mi smo nažalost prolazili onako kako su prolazili Srbi od Jadovna do Jasenovca. Zato je Republika Srpska garancija mira, garancija suživota“, rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, ministar za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Scenskim prikazom „Majka Kozara“, koji je kroz lik Stojanke majke Knežopoljke oživio neprolaznu bol stradanja naroda ovog kraja, poslana je poruka da granice ne postoje kada je u pitanju zajednička kultura sjećanja Srbije i Srpske. One danas zajedno stvaraju prostor zajedničkih vrijednosti.

„Namjera nam je da što više podsjećamo na strahote Drugog svjetskog rata, na strahote ustaškog režima, na ustaški zločin genocida na ovo područje koje je epicentar najstravičnijih djelovanja ustaša iz sistema koncentracionog logora Jasenovac, a sve sa ciljem da se ovakav zločin više nikada i nikome ne bi ponovio“, rekla je Tanja Tuleković, direktor Javne ustanove Spomen-područje Donja Gradina.

Institucionalno jedinstvo i zajednički kulturni prostor, kako je poručeno, jedini su put ka očuvanju istine. Akademija je još jednom potvrdila da izgradnja zajedničkih vrijednosti i jedinstven odgovor na pokušaje revizije prošlosti ostaju trajno opredjeljenje Srbije i Srpske.