Vožnja sa niskim pritiskom u gumama: Zašto je opasno?

Odgovarajući pritisak u gumama je presudan za bezbjednost automobila, ali i za "zdravlje" samih guma - zimi, pritisak često opadne, pa je neophodno da ga češće provjeravate nego inače.

Ako pritisak u gumama nije odgovarajući, to utiče na vijek trajanja guma i može biti veoma opasno. Propisani pritisak u gumama varira od vozila do vozila, a zavisi od vrste guma, mase automobila i njegovog opterećenja.

Preporučene informacije o pritisku u gumama obično se mogu naći na B stubu automobila na strani vozača ili na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara za gorivo. Ako ih nema ni na jednom od ovih mjesta, sigurno ćete ih naći u priručniku automobila.

Kako da provjerite pritisak u gumama

Provjera pritiska u gumama i dopumpavanje su vrlo jednostavne radnje. Većina benzinskih pumpi ima kompresor negd‌je sa strane gd‌je ovo možete da obavite besplatno, prenosi b92.

Evo kratkog vodiča

1. Parkirajte automobil tako da lijepo možete da dohvatite sve gume kompresorom.

2. Kleknite pored gume čiji pritisak želite da provjerite (ako mislite da je neka posebno kritična krenite od nje, ali provjerite sve).

3. Odvrnite kapicu ventila (nalazi se sa unutrašnje strane).

4. Stavite otvor kompresora na ventil - provjerite da li je lijepo "legao".

5. Pogledajte šta pokazuje kazaljka kompresora (ako je sve kako treba, pokazaće uglavnom 2-2.4 bara).

6. Ako je potrebno, dopumpajte gumu malo pomalo - stisnite i držite kratko kompresora.

7. Kad dođete do željenog pritiska, skinite kompresor i lijepo zavrnite nazad kapicu ventila .

8. Ponovite ovo za svaku gumu.

U zavisnosti od toga koliko vozite, starosti i stanja guma, opterećenosti automobila, spoljašnje temperature i mnogih drugih faktora, pritisak vazduha u gumama nije konstantan, već se često mijenja, a ponekad može značajno da opadne tokom vremena.

Zbog toga se preporučuje da redovno provjeravate pritisak u gumama - npr. svaki drugi put kada sipate gorivo. Kada je zima, međutim, ovo bi trebalo da radite čak i češće, jer pritisak u gumama pada otprilike 0,1 bar na svakih 10 stepeni Celzijusa manje.

Šta ako je pritisak prenizak?

Ukoliko je pritisak vazduha prenizak, površina sa kojom guma ima kontakt sa kolovozom se povećava. Kao rezultat, povećava se otpor, što na kraju dovodi do veće potrošnje goriva.

Takođe, čak i uz malo odstupanje, guma se blago deformiše i zbog toga se smanjuje stabilnost u vožnji. U ekstremnim slučajevima, ovo može završiti tragično, posebno ako vozite prebrzo u krivinama. Iz istog razloga se povećava i put kočenja, a gume mogu čak i da puknu tokom vožnje.

Još opasniji je previsok pritisak u gumama. U ovom slučaju se smanjuje površina sa kojom guma ima kontakt sa kolovozom. Ovo smanjuje otpor kotrljanja i potrošnju goriva, ali u isto vrijeme povećava habanje gume na kontaktnoj površini. Tad, guma ima duži put kočenja i veću mogućnost proklizavanja u krivinama. Povećava se i rizik od akvaplaninga.

Koji je optimalan pristisak?

Automobilske gume većine modela su obično naduvane na pritisak od 2 do 2,4 bara, a preporučena vrijednost za vaš automobil, koja je obično istaknuta na naljepnici negd‌je na automobilu (obično na okviru vrata), treba primjenjivati tokom cijele godine jer ne postoje različiti brojevi za ljeto ili zimu.

Staro mišljenje vozača je da su nedovoljno napumpane gume bolje za vožnju u zimskim uslovima - u teoriji je to donekle tačno, ali ipak ne dovoljno da bi to opravdalo rizik koji sa sobom nose nedovoljno naduvane gume.

Savjet je da pritisak vazduha u gumama održavate tačno onako kako preporučuje proizvođač, kako ljeti tako i zimi.