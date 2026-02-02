Vozač za kazne duguje skoro 22.000 KM

Sarajevska policija privremeno je oduzela automobil "polo" od četrdesetčetvorogodišnjeg vozača čiji su inicijali S.H. jer je utvrđeno da je višestruki povratnik u saobraćajnim prekršajima, te da u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug od 21.909 KM.

Policija je prilikom zaustavljanja vozila u opštini Novo Sarajevo ustanovila da je S.H. upravljao vozilom prije sticanja prava na to, kao i da automobil nije registrovan, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ KS.

U saopštenju je navedeno da je u Hadžićima privremeno oduzet automobil "ford" od četrdesetdevetogodišnjeg A.B. jer je provjerama utvrđeno da je vozio pijan, da vozilo nije registrovano i da je sa nepripadajućim registarskim tablicama, kao i da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Protiv obojice vozača biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.