Бивши учесник "Задруге" брутално претучен

Бивши учесник ријалити програма "Задруга" Предраг Пеца Лазић брутално је претучен јуче у центру Смедерева.
Како је испричао његов брат Ненад, тројица младића прво су га вријеђала на националној основи, а затим насрнула на њега и задала му више удараца.
"Шта да вам кажем... Пеца је изашао са пријатељима, мало је попио и на крају је надрљао. Неки момци су кренули да га вријеђају, а онда и да га бију. Њих тројица су га тукла. Има модрице и подливе по лицу. Док су пријатељи стајали и гледали шта се дешава. Страшно", рекао је он.
