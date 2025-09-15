Објављена нова АТП листа: Ево на ком мјесту је Ђоковић

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић остао је четврти на најновијој АТП листи, док је Шпанац Карлос Алкараз задржао прво мјесто до ког је стигао послије освајања УС Опена.
Алкараз је и даље свјетски број један са 11.540 бодова, док је други Италијан Јаник Синер са 10.780. Трећи је Нијемац Александер Зверев са 5.930 бодова.
Ђоковић је задржао четврту позицију, коју је преузео после УС Опена, и има 4.830 бодова.
Пети је Американац Тејлор Фриц са 4.675 бодова, док је одмах иза његов земљак Бен Шелтон са 4.280. Седми је Британац Џек Дрејпер са 3.690, осми Аустралијанац Алекс де Минор са 3.545, девети Италијан Лоренцо Музети са 3.505, а десети Рус Карен Хачанов са 3.280. бодова.
Од осталих српских тенисера, Миомир Кецмановић је 47. на свијету са 1.086 бодова, Хамад Међедовић је 66. са 883 бода, Ласло Ђере 77. са 801, а Душан Лајовић 127. са 514 бодова, пише Б92.
