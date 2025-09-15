Logo
Почело освештање звона Српско-руског храма: Присуствују Додик, Минић, Стевандић

15.09.2025

10:08

Srpsko-ruski hram Banjaluka
Фото: АТВ

У Бањалуци је почело освештање звона Преображења Господњег уз присуство највиших званичника Републике Српске.

Освештање звона Српско-руског храма Преображења Господњег

Присутни су предсједник Републике Српске Милорад Додик, предсједник Владе Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, министри унутрашњих послова Жељко Будимир и финансија Зора Видовић.

Овом свечаном чину присуствује и Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем.

Српско-руски храм Преображења Господњег је импозантна грађевина, створеној у симболичном руском архитектонском стилу. Ријеч је о здању са пет купола и посебним звоником.

У оквиру храма биће и српско-руски културни и духовни центар и библиотека, гдје ће се изучавати руски језик и богата руска књижевност.

У храму ће бити три олтара - Преображења Господњег, Симеона Мироточивог и Светог Саве, те Светих царских мученика Романових.

Као прототип храма изабран је некадашњи Храм Чуда архангела Михаила саграђен 1358. године, који се налазио у Кремљу, а порушен је након Октобарске револуције.

Српско-руски храм гради се у част руске царске породице Романов и представља симбол воље српског народа и братских односа са Русима.

Темељи ове богомоље освештани су 17. септембра 2018. године, а неколико дана касније градилиште је обишао и министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.

