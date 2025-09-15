Извор:
Предсједник СП и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић честитао је данас Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
"Драги грађани Републике Српске и Србије, драги припадници српског народа са обје стране Дрине, данас обиљежавамо Дан српског јединства, слободе и националне заставе, дан који нас подсјећа на темељне вриједности нашег идентитета, заједништва и слободарског духа", истакао је Ђокић.
У времену изазова, када се пред нас постављају нови политички, економски и безбједносни тестови, важније него икада је да знамо ко смо, коме припадамо и под којом заставом стојимо, казује Ђокић у својој честици.
"Српски народ је кроз историју показивао непоколебљиву одлучност да брани слободу, правду и достојанство. Данас, као и увијек, настављамо да се боримо за поштовање, за право да сами одлучујемо о својој судбини, за очување нашег идентитета и за мир заснован на правди. У том духу позивам на јединство: политичко, културно и духовно. Јединство које не искључује, већ окупља; које се не темељи на личним интересима, већ на општем добру, солидарности и социјалној правди. Вјерујем да је снага народа у његовом заједништву, у раднику и домаћину, у младима који желе да остану на својој земљи и граде будућност", навео је Ђокић.
Како додаје, у области енергетике, којом руководим с пуном одговорношћу, Република Српска је показала да умије да чува своју стабилност и суверенитет.
"Наша борба за праведну енергетску транзицију, без угрожавања безбједности и економског развоја, дио је шире борбе за слободу да одлучујемо о својим ресурсима, да улажемо у будућност и да будемо партнери, а не поданици", наглашава Ђокић.
Нека овај дан буде подсјетник да је српски народ увијек био слободарски, да је знао да се уједини када је најтеже и да је под својом тробојком увијек стајао усправно.
"Нека нас застава не дијели, већ окупља. Нека нас слобода не умара, већ инспирише. Нека нам јединство не буде само парола, већ свакодневна пракса. С вјером у народ, правду и слободу, честитам вам Дан српског јединства, слободе и националне заставе", наводи се у честитки", напоменуо је Ђокић.
Ђокић ће данас у Гаџином Хану и Београду присуствовати свечаностима које ће бити организоване овим поводом.
