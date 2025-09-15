Гувернер Јуте: Убица Чарлија Кирка не сарађује с властима

15.09.2025
Мушкарац ухапшен у убиству десничарског активисте Чарлија Кирка не сарађује с властима, али истражитељи раде на утврђивању мотива пуцњаве разговарајући с његовим пријатељима и породицом, рекао је у недјељу гувернер Јуте, Спенсер Кокс.
Кокс је рекао да ће оптужени нападач, 22-годишњи Тајлер Робинсон, бити формално оптужен у уторак. Он остаје у притвору у Јути.
Истражитељи још нису схватили зашто се Робинсон наводно попео на кров Универзитет Јута Вели током догађаја на отвореном и у сриједу пуцао Кирку у врат с велике удаљености.
Убиство је изазвало нове страхове од пораста политичког насиља у Сједињеним Државама и све дубљег јаза између љевице и деснице.
Робинсон није признао истражитељима, рекао је Кокс за "АБЦ-јев" програм "This Week".
"Он не сарађује, али сви људи око њега сарађивали су, и мислим да је то врло важно", рекао је републикански гувернер.
Једна особа која очито разговара с истражитељима је Робинсонов цимер, који је такође био романтични партнер, рекао је Кокс, позивајући се на ФБИ.
Истражитељи су пронашли поруке угравиране у четири чахуре метака, које су укључивале референце на мемеове и шале из видео-игара.
Изјава коју су власти поднијеле у овом случају описује ове поруке.
Један од натписа, према изјави, гласио је: "хеј фашисто! ХВАТАЈ!" након чега слиједи комбинација стрелица смјера, очита референца на низ притисака дугмића који ослобађа бомбу у Сонyјевој хит видео-игри "Helldivers 2", преноси "TRTworld".
