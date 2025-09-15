Logo
Дан српског јединства, слободе и националне заставе: Вијоре се тробојке, свечано широм Српске

15.09.2025

Дан српског јединства, слободе и националне заставе: Вијоре се тробојке, свечано широм Српске
Фото: Уступљена фотографија

Данас, 15. септембра, обиљежава се Дан српског јединства, слободе и националне заједнице. Овај празник заједнички обиљежавају Република Српска и Србија.

Бањалучани истакли тробојке

Бројни Бањалучани данас су на својим кућама истакли српске тробојке поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нема силе која може да уништи наш идентитет док год смо вјерни завјету предака

Заставе су истакнуте и на зградама многих институција, а код Палате Републике увелико трају припреме за окупљање грађана и истицање српске тробојке дуге 120 метара.

"Под таквим тробојкама вијековима се рађамо и умиремо. Идемо на свадбе и на сахране. Веселимо се и тугујемо. И зато увијек треба да је увијек поштујемо", рекао је Срни један од Бањалучана који су истакли српске заставе.

Заставе и у Теслићу и Петрову

У Теслићу су на ЛЕД дисплејима истакнуте заставе Републике Српске и Србије, а у Петрову на јавним и приватним објектима, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

piskavica-put-150925

Бања Лука

Шибаревић: Мјештани сами санирају рупе на путу у Пискавици

ЛЕД дисплеј постављен је и испред зграде Градске управе Теслић.

У Петорву су српске тробојке истакнуте и на јарболу Административног центра општине.

Широм Српске обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Дан српског јединства, слободе и националне заставе данас се обиљежава у свим градовима Републике Српске, улице, тргови, установе и институције украшене су тробојницама, а у току дана планиране су бројне свечаности.

Низ свечаности поводом овог вишеструко значајног празника на Палама организује општинска Борачка организација у сарадњи са институцијама, школама и вртићима.

Тим поводом је у 9.00 часова планирано отварање турнира у малом фудбалу у Основној школи "Србија", док ће у 10.00 часова бити организована шетња дјеце сва три паљанска вртића "Бубамара", "Цврчак" и "Бамби" са заставама на шеталишту.

Hram Hrista Spasitelja, Banjaluka

Друштво

Након свјежег јутра, очекује нас сунчан и топлији дан

У Основној школи "Пале" у 11.00 часова биће освештана спомен-плоча Влајку Петровићу и Милораду Лоловићу, просвјетним радницима и учесницима Одбрамбено-отаџбинског рата.

Историјски час биће одржан у 12.00 часова у спомен-соби "Мокро".

Из удружења борачких организација Соколац најавили су да је у 11.00 часова планирано полагање вијенаца на Споменик солунском добровољцу, а потом историјски час након чега ће бити уприличен културни програм.

Ученици четири средње школе из Добоја данас ће развити заставу Републике Српске и организовати културни програм. Ријеч је о Техничкој, Економској, Саобраћајној и електро, те Угоститељској и трговинској школи.

Програм почиње у 10.00 часова у Парку народних хероја, односно на Стадиону спортских игара у случају кише.

Грађанима ће бити презентована и национална јела и туристички потенцијали вјерског туризма у Републици Српској и Србији.

У Козарској Дубици биће уприличена свечана академија с циљем његовања културе сјећања, права на национални идентитет и свега што га симболизује.

Начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић позвао је све грађане да присуствују овом значајном догађају, истакавши да је за српски народ у овако изазовним временима јединство кључни одбрамбени механизам у борби против свих који га упорно желе оспорити и ослабити.

ilu-brcko-policija-150925

Хроника

Пронађено тијело мушкарца код жељезничке станице: Полиција на терену

Свечана академија биће одржана у Дому културе у Козарској Дубици са почетком у 20.00 часова.

У Требињу ће у 10.00 часова биће положено цвијеће на Споменик херојима за слободу.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе прославља се и у Зворнику гдје су улице украшене тробојицама а у току дана биће одржано предавање о српској хероини Милунку Савић, које организује Народна библиотека.

Српским тробојницама украшено је јутрос и подручје града Источно Сарајево.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.

Идеју о заједничком празнику Србије и Српске дали су руководиоци Србије Александар Вучић и Ана Брнабић у договору са руководством Републике Српске, предвођеним Милорадом Додиком.

Ове године ће Дан српског јединства, слободе и националне заставе бити прослављен у Гаџином Хану, родном граду најпознатијег солунца Драгутина Матића.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Palata Predsjednika RS, Republika Srpska, Banjaluka, Milorad Dodik, zgrada

Република Српска

Испред Палате предсједника данас ће бити истакнута тробојка дуга 120 метара

