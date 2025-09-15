Logo
Након свјежег јутра, очекује нас сунчан и топлији дан

Извор:

АТВ

15.09.2025

08:42

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије.

Максимална температура ваздуха биће од 24 до 29, у вишим предјелима од 20 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Доктор

Здравље

Овај симптом који многи занемарују може да указује на озбиљно зачепљење артерија

Вјетар ујутру слаб, у Херцеговини умјерен, променљив или јужних смјерова, а током дана слаб до умјерен и у скретању на сјеверне смјерове.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутро је свјеже и претежно ведро, око ријека и по котлинама магловито.

Тијана Р Будва

Хроника

Нови детаљи Тијанине погибије: "Шта да кажемо њеној мајци?“

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац и Дринић девет, Хан Пијесак 10, Гацко и Рибник 11, Мркоњић Град, Чемерно и Бихаћ 12, Нови Град 13, Бањалука, Приједор, Добој, Билећа, Калиновик и Тузла 14, Бијељина, Фоча, Сребреница, Рудо, Сарајево и Зеница 15, Вишеград 16, Зворник 17, те Требиње и Мостар 19 степени Целзијусових.

Временска прогноза

