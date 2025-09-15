Logo
Граорац: Породице и даље трагају за 1.616 лица

Извор:

Глас Српске

15.09.2025

09:21

Isidora Graorac
Фото: АТВ

Предсједница Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац рекла је да ће данас достојанствено бити обиљежен дан када се Република Српска присјећа свих који су у њене темеље уткали своје животе, као и несталих за чијим се посмртним остацима, нажалост, трага више од 30 година.

Присјетићемо се више од 24.000 оних који су дали живот за Српску, као и 1.616 лица која се и данас воде као нестали - рекла је Граорчева поводом обиљежавања Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске. Она је нагласила да породице које ово удружење окупља осјећају овај дан као свој.

"Зато ћемо се и потрудити да достојанствено обиљежимо своју тугу и бол, уз понос што су наши очеви, синови и браћа уткали своје животе у темеље Републике Српске", рекла је Граорчева.

dan srpskog jedinstva

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе: Вијоре се тробојке, свечано широм Српске

Представници организација породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила сарајевско-романијске регије посјетили су јуче војничко спомен-гробље Нови Зејтинлик на Сокоцу. У манастиру Светог великомученика Георгија на Равној Романији служен је парастос за све погинуле и нестале борце и цивиле сарајевско-романијске регије.

На подручју Сарајева и околних општина и даље се трага за 211 Срба несталих током Одбрамбено-отаџбинског рата.

"Надамо се да ће се неко запитати ко је убио овај народ, зашто нису сазнали истину о Србима који су тајно, насилно одведени, затворени, мучени и убијени, а њихова тијела сакривена", наводи се у саопштењу Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Источно Сарајево. Додају да у спомен-костурници у Источном Новом Сарајеву на идентификацију чека 225 ковчега са посмртним остацима.

organizacija starjesina vrs

Република Српска

"Поносни на своје претке, историју и заставу"

Поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату у Бањалуци ће у Храму Христа Спаситеља бити служен парастос, а планирано је и да у Банском двору буде одржана трибина о процесу тражења несталих под називом "Гдје је, хоћу да знам", пише Глас.

traženje nestalih

Исидора Граорац

