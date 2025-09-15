Ови послови губе трку са вјештачком интелигенцијом

Извор:
Курир
15.09.2025
09:06
За пет година нећете моћи да раздвојите ИТ од вјештачке интелигенције, предвидјели су из компаније Гартнер на симпозијуму који је одржан 8. септембра, пише Арс Техника.
Потпредсједници и аналитичари компаније – Алисија Малери и Дерил Пламер су изнијели ову тврдњу током свог уводног обраћања на Гартнеровом ИТ симпозијуму у Аустралији, преноси The Register. Гартнер вјерује да ће до 2030. сав посао који обавља овај сектор укључивати коришћење вештачке интелигенције. То је врло другачије у односу на 81 одсто ИТ посла који се данас обавља без икаквог коришћења вјештачке интелигенције, каже Малери.
Не само да ће сав ИТ посао зависити од вјештачке интелигенције до 2030. године, већ ће велики дио обављати ботови без помоћи људи, рекли су Гартнерови аналитичари. Они предвиђају да ће за пет година 25 одсто ИТ посла у потпуности обављати ботови, док ће 75 одсто задатака обављати људи уз помоћ вјештачке интелигенције.
Ово није пријатна прогноза за скептике према вјештачкој интелигенцији, који често указују на могуће губитке послова као разлог за сумњу у вјештачку интелигенцију. Многе организације већ користе АИ за задатке које су раније обављали људи у другим индустријама, укључујући разговоре за посао, корисничку подршку, па чак и послове инфлуенсера на друштвеним мрежама.
ИТ индустрија се већ припремила за губитак на хиљаде радних мјеста. Ипак, ако се Гартнерова предвиђања покажу као тачна, вјештачка интелигенција ће постати нешто са чим ће свако у ИТ сектору морати да буде упознат. Упркос све већој улози аутоматизованих послова у овом сектору, Гартнер не очекује да ће технологија изазвати "изумирање радних мјеста“, рекао је Пламер. Тренутно је, према Гартнеровим подацима, само 1 одсто губитака послова посљедица употребе вјештачке интелигенције.
Пламер и Малери верују да ће АИ најприје укинути почетничке позиције. То је у складу са оним што се већ сада дешава. Према подацима истраживачке фирме Ревелио Лабс, „број почетничких позиција смањен је за више од 40 одсто“ од јануара 2023. до јула 2025. У августу је Goldman Sachs Research предвидео да би вјештачка интелигенција „могла да замијени 6 до 7 одсто америчке радне снаге уколико се широко усвоји“, али је напоменуо да би тај ефекат вјероватно био „привремен“, јер ће доћи до стварања нових радних мјеста.
Све индустрије још увијек покушавају да разумију какав ће утицај вјештачка интелигенција имати на послове. Постоји и раширено мишљење да ће АИ на крају постати користан алат који ће запосленима омогућити да обављају различите врсте послова, па их неће потпуно замијенити.
Неки очекују да ће вјештачка интелигенција на крају створити више радних мјеста него што ће их укинути. Извештај Свјетског економског форума о будућности послова из 2025. године, објављен у јануару и заснован на подацима из хиљаду компанија које запошљавају 14 милиона радника широм свијета, показао је да би до 2030. вјештачка интелигенција могла да створи 78 милиона више радних мјеста него што ће елиминисати.
Још је рано да се разумије да ли ће вјештачка интелигенција бити позитивна или негативна када су прилике за запошљавање у питању. Гартнерови аналитичари истакли су изазове са којима се компаније суочавају у управљању трошковима повезаним са вјештачком интелигенцијом, а тренутно 65 одсто компанија губи новац на инвестиције у вјештачку интелигенцију.
Просечан Американац је и даље скептичан по питању тога да ли вјештачка интелигенција може да побољша његов живот. У анкети у којој је учествовало 5.410 грађана, а коју је Pew Research Center објавио у априлу, 51 одсто је рекло да су више забринути због вјештачке интелигенције него што су узбуђени. Међу најчешће помињаним бригама били су губитак посла, лажни садржаји и дезинформације.
