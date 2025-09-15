Logo
Старлинк престао са радом у Украјини

Спутник Србија

15.09.2025

08:54

Starlink satelit
Фото: Printscreen/Youtube/Spaceflight Now

Старлинк је престао да ради дуж цијеле линије фронта, саопштио је командант снага беспилотних летјелица Оружаних снага Украјине Роберт Бровди.

Старлинк омогућава широкопојасни приступ интернету у било којој тачки планете. Систем припада компанији SpaceX, у власништву америчког бизнисмена Илона Маска. Украјинска војска активно користи овај систем у зони борбених дејстава, а терминале им достављају западни савезници.

Оборено шест украјинских дронова

Руски системи противваздушне одбране уништили су и пресрели шест украјинских беспилотних летјелица изнад Белгородске области током ноћи, саопштило je руско Министарство одбране, пише Спутњик.

Hram Hrista Spasitelja, Banjaluka

Друштво

Након свјежег јутра, очекује нас сунчан и топлији дан

„Током протекле ноћи, дежурни системи противваздушне одбране пресрели су и уништили шест украјинских беспилотних летелица изнад територије Белгородске области“, рекли су.

Украјински губици се мјере на хиљаде

Губици Оружаних снага Украјине у борбама на линијама Луганске Народне Републике за недјељу дана износили су 4,3 хиљаде војника и страних плаћеника, изјавио је војни експерт Андреј Марочко.

ilu-brcko-policija-150925

Хроника

Пронађено тијело мушкарца код жељезничке станице: Полиција на терену

„Анализа тока СВО на линијама ЛНР за протеклу недјељу показује да су губици оружаних формација Украјине у зонама одговорности група ‘Север’, ‘Југ’ и ‘Запад’ у том периоду износили око 4.340 украјинских борца и плаћеника – за 30 више у односу на претходни извјештајни период. Највећи губици у људству нанијети су противнику у зони одговорности групе ‘Запад’, која дјелује на купјанском правцу и сватовско-кремењском сектору у ЛНР“, рекао је Марочко, анализирајући податке Министарства одбране РФ.

Доктор

Здравље

Овај симптом који многи занемарују може да указује на озбиљно зачепљење артерија

Војни експерт је додао да су за недјељу дана борци РФ такође уништили 8 тенкова, 50 оруђа пољске артиљерије, 64 станице радиоелектронске и противбатеријске борбе, 94 складишта муниције, горива и материјално-техничких средстава, као и готово 300 различитих борбених возила противника.

Тијана Р Будва

Хроника

Нови детаљи Тијанине погибије: "Шта да кажемо њеној мајци?“

Марочко је истакао да су у цјелини, током минуле недеље, руске снаге изводиле групне ударе по војним објектима и привременим базама противника на западним линијама ЛНР. На тај начин, руски борци побољшали су свој тактички положај и напредовали у дубину одбране Оружаних снага Украјине.

Илон Маск

Starlink

