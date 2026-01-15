Додик: За опозицију је воља Сарајева као Божја заповијест

Извор:
АТВ
15.01.2026
17:03
Коментари:2
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик поручио је да Република Српска показује одлучност да сама одлучује о себи и невјероватну способност да озбиљне друштвене процесе спроведе у најкраћем року.
"Као одговорни људи, ништа не препуштамо случају", нагласио је Додик.
Поручује да Влада коју предводи Саво Минић је у кратком року покренула значајне реформе.
"Реформе усмјерене на подизање животног стандарда и очување стабилности Републике Српске. Нова влада, коју ће он наставити да води, биће влада континуитета", јасан је Додик.
Свијет
Љекар и начелник оптужени за смрт 9 беба умрлих у року од 8 дана
Када је у питању опозиција, Додик истиче да се опозиција својски труди да народу докаже да је десет пута гора.
"Можда ми као власт нисмо ни савршени ни идеални, али се опозиција својски труди, и полази јој за руком, да народу докаже да је десет пута гора! За опозицију је слађе сарајевско смеће, него наша погача", истакао је Додик.
Додаје да је за опозицију нелегални Уставни суд БиХ легалан, нелегални ЦИК је легалан, нелегални Шмит је легалан, али је Саво Минић нелегалан.
"За њих је неуставни суд уставан, за њих је неуставно наметање закона уставно, само је Саво Минић неуставан. За опозицију је воља Сарајева као Божја заповијест, али презиру вољу српског народа. И то све без трунке стида", закључио је Додик.
