Тешка саобраћајка у Приједору: Једно пребачено на УКЦ Српске

Извор:

АТВ

15.09.2025

09:50

Фото: АТВ

М.С. из Приједора тешко је повријеђен синоћ у саобраћајној незгоди на путу Приједор - Сански Мост те је пребачен на Универзитетски клинички центра Републике Српске, наведено је у саопштењу Полицијске управе Приједор.

Како наводе из полиције, у незгоди су учествовали М.С. који је возио форда и Д.Г. из Србије који је управљао теретним возилом.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-110925

Свијет

Лукашенко: Одговорићемо на сваку директну пријетњу нашој територији

"Полицијској управи Приједор 14.09.2025. године око 20,30 часова пријављено је да се на магистралном путу Приједор - Сански Мост у мјесту Алишићи догодила саобраћајна незгода у којој је тешко повријеђено једно лице“, навели су.

Avion

Свијет

Нестао са радара: Пронађена олупина авиона, има мртвих

Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, јер одговорним понашањем доприносимо својој и безбједности свих других учесника.

