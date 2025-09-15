Нестао са радара: Пронађена олупина авиона, има мртвих

Извор:
Билд.де
15.09.2025
09:39
Коментари:0
Током протекле ноћи вођена је интензивна потрага за остацима авиона са којим је контакт изгубљен у недјељу увече.
Летјелица је требало да слети на аеродром у Битбургу, али је изненада нестала са радара. Услиједила је вишесатна акција потраге, о којој пише Билд. Полиција и ватрогасци претраживали су шире подручје све док у јутарњим часовима нису пронашли остатке малог авиона.
Хитне службе су летјелицу откриле на пољу у близини села Флиесем. Унутра су затекли двоје путника, којима, нажалост, није било спаса.
Полиција за сада није објавила податке о идентитету жртава, док узрок несреће остаје непознат.
