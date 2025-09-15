Logo
Горак укус чоколаде: Гаси ли се чувена фабрика?

15.09.2025

09:35

Crna čokolada
Фото: Unsplash

Откад су средином октобра прошле године власничке промјене у Звечеву зацементиране скидањем његових дионица са Загребачке берзе, пожешка кондиторска индустрија потпуно је ишчезнула из медија, ништа се не чује о томе што се у њој догађа.

Једини службени извор тако су подаци о лањском пословању објављени на порталу Пословна.хр, а на темељу финансијског извјештаја Звечева. Из њих пак није посве јасно иде ли пожешка фабрика према крају свог постојања или је нови власник на необичан начин води према њеном новом почетку, пише Лидер.

У прољеће прошле године дотадашњи већински власник Звечева Здравко Алвир продао је свој власнички удио фирми Felxway Adriatic чији је оснивач компанија Felxway са сједиштем у Дубаију, а у власништву рускога милијардера настањеног у Аустралији Дениса Штенгелова.

Како је Штенгелов, међу осталим, власник ланца малопродајних трговина Јарче! с око хиљаду супермаркета у Русији, очекивало се да ће Звечево просперирати на производњи слаткиша за тај ланац, то више што је у претходноме периоду стекло сасвим лијепу репутацију као произвођач приватних трговачких марки за више великих малопродајних ланаца у Великој Британији и Европској унији, на чему је доста година остваривало више од пола прихода од продаје.

Нису јасни планови новог власника

Међутим, с доласком новога власника лани су у Пожегу дошле и нове стратешке одлуке о даљем смјеру пословања, а једна од њих је, како неслужбено сазнаје Лидер, и то да се посве престану производити приватне робне марке.

О томе чиме ће се приход од тога надокнадити, не зна се ништа. Како било, та је одлука већ у прошлој години резултирала падом прихода од девет одсто у односу на годину прије те исказаним губитком у пословању од 6,1 милиона евра, износом који је близу половине лањских прихода (13,2 милиона евра).

О важности Звечева за локалну заједницу

БизнисИнфо.ба подсјећа да је Звечево деценијама било један од симбола Пожеге и цијеле Славоније, не само кроз препознатљиве брендове, него и кроз економски значај. Компанија је у својим најбољим данима запошљавала више од 1.000 радника и чинила окосницу локалне индустрије.

Свака промјена власништва или стратегије директно утиче на локалну економију, па се у јавности с правом поставља питање како ће нови пословни планови утицати на Пожегу и околне градове.

Шири тренд у индустрији

Одлука да се прекине производња приватних робних марки догађа се у тренутку када је европска кондиторска индустрија под великим притиском. Трошкови сировина, посебно какаа, биљеже рекордне вриједности, док потрошачи све више траже производе вишег квалитета или здравије алтернативе.

Многе компаније у ЕУ, попут Нестлеа и Феррера, улажу у иновације и премиум линије производа како би се прилагодиле тим трендовима. Ако Звечево не пронађе нови, одрживи модел пословања, ризикује да изгуби конкурентност на тржишту.

Неизвјесност око планова новог власника

С обзиром на то да је власник Звечева Денис Штенгелов истовремено присутан и на тржиштима Русије, Аустралије и Блиског истока, аналитичари истичу да би његов план могао бити усмјерен на извоз производа на источна тржишта, која нуде потенцијал за раст.

Међутим, шутња управе и изостанак јасне комуникације према јавности и запосленима ствара простор за спекулације и страх. Без јасне стратегије, тешко је процијенити хоће ли Звечево постати регионални извозни центар или ће се суочити с даљим падом производње.

Кључни период за компанију

Пред Звечевом је период кључних одлука. Компанија која је деценијама градила име кроз производе који су обиљежили дјетињства многих генерација сада стоји пред раскрсницом - између могућности за обнову и модернизацију или постепеног гашења производње.

Од потеза новог власника и подршке локалне заједнице зависи хоће ли Пожега задржати једног од својих најпознатијих индустријских брендова бивше Југославије, преноси Бизнисинфо.

Таг:

fabrika

Коментари (0)
