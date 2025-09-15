Logo
Лукашенко: Одговорићемо на сваку директну пријетњу нашој територији

Извор:

СРНА

15.09.2025

09:44

Коментари:

0
Лукашенко: Одговорићемо на сваку директну пријетњу нашој територији
Фото: Танјуг/АП

Бјелорусија ће одговорити на сваку директну пријетњу и кршење територијалног интегритета, изјавио је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.

Он је за магазин "Разведчик" нагласио да Минск има све што је потребно за такав одговор и савјетовао да се "не тестира спремност Бјелорусије".

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Москва ће тужити Брисел ако искористи руска средства за Кијев

С друге стране, Лукашенко је напоменуо да Бјелорусија не планира да прелази границе сусједних земаља без позива и да је Минск спреман да сарађује са свима.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима

Лукашенко је додао да Бјелорусија тренутно не види било какве конкретне ризике нити директне војне пријетње.

Таг:

Александар Лукашенко

