Медведев: Москва ће тужити Брисел ако искористи руска средства за Кијев

Извор:
СРНА
15.09.2025
09:42
Коментари:0
Уколико се Кијеву да зајам од руских средстава, Москва ће тужити чланице ЕУ на свим могућим судовима, до краја свијета, упозорио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
Он је на "Телеграму" написао да би Русија, у појединим случајевима, могла да дјелује "изван судова".
Свијет
Нестао са радара: Пронађена олупина авиона, има мртвих
"У вези са крађом руске имовине у облику `зајма Украјини од руских средстава` - идејом коју износе разне наказе из Брисела и чланица ЕУ: ако се то догоди, Русија ће до краја свијета тужити земље Уније и званичнике из Брисела који покушају да заплијене нашу имовину", истакао је Медведев.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму