Медведев: Москва ће тужити Брисел ако искористи руска средства за Кијев

СРНА

15.09.2025

09:42

Фото: Танјуг/АП

Уколико се Кијеву да зајам од руских средстава, Москва ће тужити чланице ЕУ на свим могућим судовима, до краја свијета, упозорио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

Он је на "Телеграму" написао да би Русија, у појединим случајевима, могла да дјелује "изван судова".

"У вези са крађом руске имовине у облику `зајма Украјини од руских средстава` - идејом коју износе разне наказе из Брисела и чланица ЕУ: ако се то догоди, Русија ће до краја свијета тужити земље Уније и званичнике из Брисела који покушају да заплијене нашу имовину", истакао је Медведев.

Дмитриј Медведев

