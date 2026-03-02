Nestao Predrag Matić, policija moli za pomoć u pronalasku

PU Istočno Sarajevo traga za Predragom Matićem (51) iz mjesta Pediše kod Sokoca i poziva sve građane koji imaju korisne informacije o njemu da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na dežurni broj 122.

Matićev nestanak policiji je prijavljen 1. marta, a posljednji put je viđen 9. februara.

”Po izjavi člana porodice, koji je prijavio nestanak, Predrag Matić je srednje tjelesne građe, tamnijeg tena sa više ožiljaka na licu. Zadnji put je viđen 9. februara 2026. godine u vojnoj maskirnoj unifromi”, navode u PU Istočno Sarajevo.

Kako saznajemo Matić od tada nije bio u kontaktu s porodicom, odnosno s majkom koja živi u Srbiji, niti je viđen na adresi stanovanja.

”Pozivamo građane ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.