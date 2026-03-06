Logo
Трамп о Ирану: Желимо да уђемо и очистимо све!

АТВ

06.03.2026

12:12

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да жели да иранска руководећа структура буде потпуно уклоњена.

- Желимо да уђемо и очистимо све. Не желимо некога ко би обнављао током периода од 10 година - рекао је Трамп у телефонском интервјуу за NBC News.

Трамп је такође рекао да има неке идеје о томе ко би био "добар вођа" у Ирану.

Предсједник САД је додао да предузима неке потезе како би покушао да осигура да људи које има на уму преживе рат.

Трамп је раније рекао да ће "морати да буде укључен" у именовање сљедећег иранског лидера и да би син покојног врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија био "неприхватљив".

- Он је "лака категорија" - рекао је Трамп.

Према ријечима америчког предсједника, сада би било "губљење времена" разматрати слање америчких копнених трупа у Иран.

- То је губљење времена. Изгубили су све. Изгубили су своју морнарицу. Изгубили су све што могу изгубити - рекао је Трамп, додајући да је опаска иранског министра спољних послова Абаса Аракчија да је Техеран спреман за америчку или израелску копнену инвазију - "узалудан коментар".

Доналд Трамп

Иран

Израел Иран

Америка

