Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине

Аутор:

АТВ

06.03.2026

11:25

Коментари:

0
Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине
Фото: Brett Sayles/Pexels

Сједињене Америчке Државе придружиле су се Русији, Кини и Нигеру у противљењу резолуцији која осуђује нападе на украјинску енергетску инфраструктуру као пријетњу нуклеарној безбједности, коју је усвојио одбор УН-овог тијела за нуклеарну енергију, потврдиле су дипломате.

Резолуција, коју је усвојио Одбор гувернера Међународне агенције за атомску енергију од 35 земаља, седма је о Украјини откако ју је Русија напала прије четири године.

640f5313c99f9 sebija izetbegovic

БиХ

Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

Прва је ово од седам којој се противе и Сједињене Државе.

САД не подржавају резолуцију

"Иако и даље подржавамо рад ИАЕА у земљи, не подржавамо тренутно разматрање непотребне резолуције Одбора која не помаже у постизању мира између Украјине и Русије", саопштиле су Сједињене Државе у својој изјави одбору прије гласања.

Амерички предсједник Доналд Трамп у протеклој је години вршио притисак на Украјину за брзи мировни споразум који би могао укључивати уступање територије Русији. Украјина је искључила могућност одустајања од територије.

Резолуција усвојена с 20 гласова за

Одбор ИАЕА усвојио је резолуцију с 20 гласова за, укључујући Француску, Велику Британију, Аустралију, Канаду, Јужну Африку и Аргентину, 10 суздржаних и четири гласа против, рекле су дипломате на затвореном састанку.

Бразил, Египат, Мароко и Саудијска Арабија били су међу суздржанима.

Прехлада

Здравље

Руски научници развили нови лијек без ризика од зависности

Формулација резолуције није била тако снажна као претходне.

У тексту који је на увид добио "Ројтерс" наводи се да одбор "поново наглашава да напади усмјерени на украјинску енергетску инфраструктуру за снабдијевање енергијом нуклеарних електрана изван локације, укључујући ЗНПП (нуклеарну електрану Запорожје), представљају директну пријетњу нуклеарној безбједности".

САД суздржане и на Генералној скупштини УН

До овог је потеза дошло након што су Сједињене Државе биле суздржане на Генералној скупштини УН на годишњицу инвазије у фебруару, када је усвојена резолуција којом се подржавају Украјина, њене међународне границе и изражава забринутост због интензивирања руских напада на цивиле и кључну енергетску инфраструктуру.

Јелена Карлеуша-22012026

Сцена

Угледни политичар залуђен Јеленом Карлеушом

Та је резолуција усвојена са 107 земаља које су гласале за, 12 против и 51 суздржаном.

Сједињене Државе тада су изјавиле да резолуција Генералне скупштине садржи формулације које би могле одвратити пажњу од актуелних преговора усмјерених на окончање сукоба.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Америка

Русија

Кина

Украјина

