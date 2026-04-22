Stravičan pad Vembanjame! Jeziva scena u drugoj utakmici NBA plej-ofa

Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio Sparse rezultatom 106:103 i izjednačili na 1:1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, a utakmicu je obilježila teška povreda prve zvezde Sparsa - Viktora Vembanjame.
U drugoj dionici meča, poslije duela sa Džruom Holedejom Francuz je pao i snažno glavom udario o parket.
Trebalo mu je 30-ak sekundi da se pridigne u sjedeći položaj, a gotovo čitav minut da ustane. Nakon toga je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.
Sparsi su ubrzo obavijestili javnost da je primjenjen takozvani "protokol prilikom potresa mozga" (set medicinskih pravila koja se primenjuju kada igrač dobije udarac u glavu) i da se više neće vraćati na teren.
Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court.
Dijagnostifikovan mu je potres mozga, što znači da mu predstoji minimum 48 sati mirovanja. Teoretski bi mogao bi mogao da zaigra u trećoj utakmici serije sa Blejzersima, ali to se najvjerovatnije neće desiti.
Nakon detaljnih analiza biće poznato da li će i koliko pauzirati, prenosi Kurir.
