Stravičan pad Vembanjame! Jeziva scena u drugoj utakmici NBA plej-ofa

Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio Sparse rezultatom 106:103 i izjednačili na 1:1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, a utakmicu je obilježila teška povreda prve zvezde Sparsa - Viktora Vembanjame.

U drugoj dionici meča, poslije duela sa Džruom Holedejom Francuz je pao i snažno glavom udario o parket.

Trebalo mu je 30-ak sekundi da se pridigne u sjedeći položaj, a gotovo čitav minut da ustane. Nakon toga je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Sparsi su ubrzo obavijestili javnost da je primjenjen takozvani "protokol prilikom potresa mozga" (set medicinskih pravila koja se primenjuju kada igrač dobije udarac u glavu) i da se više neće vraćati na teren.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Dijagnostifikovan mu je potres mozga, što znači da mu predstoji minimum 48 sati mirovanja. Teoretski bi mogao bi mogao da zaigra u trećoj utakmici serije sa Blejzersima, ali to se najvjerovatnije neće desiti.

Nakon detaljnih analiza biće poznato da li će i koliko pauzirati, prenosi Kurir.