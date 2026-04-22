Logo
Large banner

Stravičan pad Vembanjame! Jeziva scena u drugoj utakmici NBA plej-ofa

Autor:

ATV
22.04.2026 07:22

Komentari:

0
Виктор Вембањама лежи на паркету након што је ударио главом о под на мечу против Портланда
Foto: Tanjug / AP / Eric Gay

Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio Sparse rezultatom 106:103 i izjednačili na 1:1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, a utakmicu je obilježila teška povreda prve zvezde Sparsa - Viktora Vembanjame.

U drugoj dionici meča, poslije duela sa Džruom Holedejom Francuz je pao i snažno glavom udario o parket.

Trebalo mu je 30-ak sekundi da se pridigne u sjedeći položaj, a gotovo čitav minut da ustane. Nakon toga je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Sparsi su ubrzo obavijestili javnost da je primjenjen takozvani "protokol prilikom potresa mozga" (set medicinskih pravila koja se primenjuju kada igrač dobije udarac u glavu) i da se više neće vraćati na teren.

Dijagnostifikovan mu je potres mozga, što znači da mu predstoji minimum 48 sati mirovanja. Teoretski bi mogao bi mogao da zaigra u trećoj utakmici serije sa Blejzersima, ali to se najvjerovatnije neće desiti.

Nakon detaljnih analiza biće poznato da li će i koliko pauzirati, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner