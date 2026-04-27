Oboren svjetski rekord: Napravljen tiramisu dug skoro pola kilometra!

Svjetski rekord za najduži tiramisu na svijetu, oboren je u Londonu.

Stotinu italijanskih kuhara okupilo se u dvorani Čelsi Toun Hol (Chelsea Town Hall) u subotu i ned‌jelju kako bi napravili tiramisu dovoljno dug da nadmaši prethodni rekord koji je postavila milanska kompanija Galbani u Milanu, a koji je iznosio 273,5 metara (897 stopa).

Prema pravilima Ginisove knjige rekorda, tiramisu koji je oborio rekord pravljen je i sastavljan uživo na licu mjesta, a korišteno je 50.000 piškota i više od 3.000 jaja.

Rekord je oboren desertom dužine 440,6 metara (1.445 stopa).

Sudije iz Ginisove knjige rekorda potvrdile su novi svjetski rekord u ned‌jelju.

Mirko Riči, čovjek koji stoji iza pokušaja obaranja rekorda u Londonu, prvobitno je držao rekord 2017. godine u Italiji, ali ga je drugi italijanski tim oborio 2019. godine.

Riči je rekao da je tiramisu „najnevjerovatniji desert koji je Italija izvezla“, te da su kuhari odlučili da pokušaj organizuju u Ujedinjenom Kraljevstvu, a ne u Italiji, kao način da se zahvale toj zemlji.

Dodao je da je ovaj ogromni desert posvećen kralju i kraljevskoj porodici. Završni izgled upotpunjen je zlatnom krunom na vrhu, prenosi Bi-Bi-Si Njuz.

Riči se zahvalio svima koji su učestvovali u događaju koji je trajao cijeli vikend, dodajući: „Ovo je rekord za nas“.

Kuhari koji su pokušavali napraviti tiramisu dug 300 metara rekli su da je desert morao biti visok najmanje 8 cm i širok 15 cm da bi oborio rekord.

Na pitanje šta čini dobar tiramisu, kuhar Karmelo Karnevale rekao je: „Vrlo dobra kafa, lijepa i čvrsta krema, kao i mnogo strasti.“