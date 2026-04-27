Obustavljen saobraćaj preko graničnog prelaza Izačić, pao sistem

Foto: AMSRS

Obustavljen je prolazak vozila preko graničnog prelaza Izačić zbog pada sistema u Hrvatskoj, a gužve su na izlazu iz BiH na prelazima Gradina i Velika Kladuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila se kreću od 10 do 30 minuta.

Na granici sa EU u toku je potpuna implementacija sistema ulaska/izlaska za građane trećih zemalja zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

1 h

0
Институт набавио серум против уједа змије: Количина довољна за двије године

Društvo

Institut nabavio serum protiv ujeda zmije: Količina dovoljna za dvije godine

4 h

0
Сјајна прилика за студенте из Српске да освоје 3.000 КМ

Društvo

Sjajna prilika za studente iz Srpske da osvoje 3.000 KM

6 h

0
Метеоролози објавили нову прогнозу за 1. мај, ево шта нас очекује

Društvo

Meteorolozi objavili novu prognozu za 1. maj, evo šta nas očekuje

6 h

0

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

