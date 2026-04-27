Obustavljen saobraćaj preko graničnog prelaza Izačić, pao sistem

Obustavljen je prolazak vozila preko graničnog prelaza Izačić zbog pada sistema u Hrvatskoj, a gužve su na izlazu iz BiH na prelazima Gradina i Velika Kladuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila se kreću od 10 do 30 minuta. Na granici sa EU u toku je potpuna implementacija sistema ulaska/izlaska za građane trećih zemalja zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

